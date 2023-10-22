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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 22 октября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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22 октября действующий чемпион России «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча 12-го тура начнется в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.00 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

«Зенит» — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу сине-бело-голубых выставлен коэффициент 1.53, это примерно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.49 (22%), успех «Крыльев Советов» — за 6.38 (13%).

Верите, что самарцы наберут очки в Санкт-Петербурге? Вариант Х2 идет за 2.61.

Если считаете, что соперники забьют минимум три мяча на двоих, возьмите ТБ 2.5 за 1.70. ТМ 2.5 — за 2.21.

На то, что «Зенит» и «Крылья» обменяются голами, котировка — 1.85. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.94.

Можете рассмотреть варианты по количеству ударов в створ: девять и более идут за 1.85, восемь и менее — тоже за 1.85.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

«Зенит» провел два неплохих матча перед международной паузой — обыграл 2:1 «Балтику» и 2:0 «Сочи». А вот «Крылья», наоборот, после разгрома «Спартака» (4:0) слегка повалились — уступили «Ахмату» и «Пари НН», не забив ни одного мяча при пяти пропущенных.

У себя дома сине-бело-голубые почти не испытывают проблем как против самарцев, так и в целом. У «крылышек» они выиграли в Санкт-Петербурге девять из 10 последних встреч. Что касается голов, то здесь тоже все здорово — ТБ 2.5 сыграл в восьми предыдущих играх с будущим соперником.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.62.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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