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Сегодня, 12:15

«Спартак» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 22 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 22 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Пари НН».
Фото Официальный телеграм-канал «Пари НН»
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22 октября московский «Спартак» в 12-м туре чемпионата России сыграет с «Пари НН». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 13.55 мск. Обслужит встречу арбитр Алексей Амелин.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари НН

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» безоговорочным фаворитом игры. На победу красно-белых в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 1.70, это примерно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Пари НН» — за 5.18 (16%).

На то, что гости сыграют мощно и хотя бы не уступят, котировка — 2.21.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, ТМ 2.5 — тоже за 1.92.

Условие, при котором команды обменяются голами, доступно за 1.90. Противоположный результат предложен за 1.89.

Нижегородцы забили в четырех из шести очных встреч против «Спартака». Результативный удар гостей оценен в 1.59.

Александр Соболев. «Соболев идет по пути Дзюбы». «Спартак» сыграет с «Пари НН» на фоне скандала, но добьется результата

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 или 1:0 в пользу москвичей за 6.80.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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