«Антверпен» с ван Боммелом и Алдервейрелдом впервые за 20 лет вышел в ЛЧ и попал на «Барсу». Что с ним сделают Левандовски и компания?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Антверпен» 19 сентября 2023 года

Красные выиграли чемпионат Бельгии впервые за 66 лет благодаря легенде «Баварии».

19 сентября стартует розыгрыш группового этапа Лиги чемпионов-2023/24. В первом туре «Барселона» примет «Антверпен». Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 22.00 по московскому времени. В России встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Время начала трансляции — 22.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Антверпен» 19 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что блауграна не испытает проблем. На ее победу можно поставить за 1.20, что составляет примерно 82% вероятности исхода. Выигрыш «Антверпена» оценен в 13.0 (6%). На ничью доступен коэффициент 7.60 (12%).

Букмекеры ожидают результативный футбол. В чемпионате Бельгии коллектив Марка ван Боммела идет на втором месте по точным ударам (13) после шести матчей. Поставить на тотал больше 3.5 гола предложено за 1.96, на ТМ 3.5 — за 1.88.

В последних пяти играх команда по прозвищу «древние» пропустила 0.8 мяча в среднем за 90 минут, а забила 1.8. Обмен меткими выстрелами с «Барсой» оценен в 1.97, обратный рынок — в 1.87.

Наиболее вероятный счет, по версии Winline, — 2:0 в пользу каталонцев за 6.40.

Успех парней Хави Эрнандеса с форой (-1.5) можно взять за 1.54.

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«Барселона» — «Антверпен»: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

Каталонцы забрали титул в прошлом сезоне примеры, но в Лиге чемпионов и Кубке короля сине-гранатовые не преуспели. В главном еврокубке «Барса» вылетела с группового этапа, заняв третье место в квартете с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень». А в Лиге Европы уступила «Манчестер Юнайтед» в стыковых матчах с общим счетом 3:4. Кубок Испании блауграна отдала «Реалу», проиграв в полуфинале с общим счетом 1:4.

Летом из «Барселоны» ушли Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Фрэнк Кессье, Серджи Бускетс, Жорди Альба, Самуэль Умтити, Ансу Фати. Вместо них Хави получил Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса, Жоау Канселу, Жоау Феликса и Ориола Ромеу.

Команда Хави Эрнандеса в первом туре не одолела «Хетафе» (0:0), а затем выиграла четыре поединка подряд с общим счетом 12:4. В последней встрече каталонцы разгромили крепкий «Бетис» (5:0) Но лидер атаки каталонцев Роберт Левандовски на старте кампании забил всего три мяча. Кроме того, начало сезона из-за травм пропустили Педри и Рональд Араухо.

Единственная ничья не позволила сине-гранатовым полноценно возглавить таблицу — для этого пока остается надеяться лишь на осечки «Реала».

В Лиге чемпионов «Барса» попала в группу с «Антверпеном», «Порту» и «Шахтером». Бельгийский клуб — очевидно слабейший в квартете. Так что далекой от праймовой формы блаугране будет легче стартовать в ЛЧ с записного аутсайдера группы.

Впрочем, «Антверпен» далеко не так прост, как хотелось бы каталонцам. В прошлом году команду возглавил легендарный опорник «Баварии» и Нидерландов Марк ван Боммел. Благодаря ему «древние» выиграли чемпионат Бельгии впервые за 66 лет. Красные показали лучшую игру в обороне — у них лишь 26 пропущенных мячей за 34 матча регулярного сезона.

А еще команда ван Боммела завоевала Кубок Бельгии, одолев в финале «Мелехен» (2:0). В прошлом году «древние» толком не участвовали в еврокубках, вылетев еще в августе в квалификации Лиги конференций. Но после триумфа в бельгийской лиге «Антверпен» вышел в Лигу чемпионов впервые с 2000 года.

В новом сезоне красные идут на четвертом месте после шести туров: у них три победы, две ничьих и одно поражение. По статистике забитых (13) и пропущенных (4) клуб устроился на вторых местах. Плюс лучшую форму демонстрирует MVP чемпионской кампании — Винсент Янссен. Нидерландский форвард в прошлом розыгрыше оформил 18 голов и четыре ассиста, а в этом году возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Бельгии с пятью результативными ударами.

Кроме Янссена в распоряжении ван Боммела есть еще пара знакомых имен. В обороне клуба выступает бывшая звезда «Тоттенхэма» и любимец Геннадия Орлова — Тоби Алдервейрелд. А в средней линии — бывший полузащитник ЦСКА Чидера Оджуке.

«Барселона» и «Антверпен» встречались всего лишь два раза. В 1965-м они обменялись победами в Кубке УЕФА: красные выиграли 2:1, каталонцы — 2:0.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Антверпен»

«Древние» стали сильнейшим клубом Бельгии в прошлом сезоне, но в Лиге чемпионов «Антверпен» — практически дебютант. Надежная оборона, опыт ван Боммела и Алдервейрелда, а также голевое чутье Янссена способны создать сопротивление для каталонцев, которые неровно начали ла лигу.

«Барселона» — команда на несколько ступеней выше классом. Кроме того, блауграна провалила прошлый групповой этап ЛЧ, поэтому хочет начать новый розыгрыш без ошибок. Но крепкий «Антверпен» не позволит сделать из себя праздничную пиньяту.

Рекомендуемая ставка: фора (+2.5) за 1.60.

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