Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Зенит» 4 июля 2023 года

Питерцы не проигрывали красно-белым еще ни разу.

4 июля «Црвена Звезда» вступит в борьбу за Кубок PARI Премьер. Первым соперником сербского клуба на турнире станет «Зенит». Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.00 мск. Главным судьей назначен Алексей Амелин.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка PARI Премьер «Црвена Звезда» — «Зенит» 4 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев турнира фаворитами. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность такого исхода — примерно 56%. Ничья доступна за 4.09 (23%), успех «Црвены Звезды» — за 4.49 (21%).

Красно-белые приехали в Санкт-Петербург в статусе чемпиона Сербии. За весь сезон белградцы не потерпели ни одного поражения. Считаете, что коллектив Барака Бахара как минимум не уступит на «Газпром Арене»? Опция Х2 доступна за 2.13.

В матче открытия Кубка PARI Премьер «Зенит» уверенно разобрался с «Нефтчи» (3:1). Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.64, обратный рынок — за 2.13.

Три из четырех наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния говорят в пользу Сергея Семака и компании:

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«Црвена Звезда» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка PARI Премьер 4 июля 2023 года

Пока российские клубы скучают без еврокубков, «Зенит» получил свой международный турнир с «Нефтчи» и «Фенербахче». Компанию им составила «Црвена Звезда», которая в последние годы часто пересекается с петербуржцами. Только в 2022-м команды провели два товарищеских матча — в обоих сильнее были парни Семака (2:1 и 3:1). Также по разу сыграли в 2019-м и 2018-м — снова лучше были сине-бело-голубые, с одинаковым счетом (1:0).

В официальных поединках «Зенит» и «Црвена Звезда» сходились лишь однажды — в первом раунде Кубка УЕФА-2004/05. На «Петровском» красно-белые получили разгром (0:4), в Белграде тоже уступили, но не так звонко (1:2).

Во вторник на «Газпром Арене» встретятся гегемоны России и Сербии: «Зенит» удерживает титул пять лет подряд, «Црвена Звезда» — шесть. Более того, за последние 10 лет красно-белые заканчивали сезон не на вершине всего трижды. Даже сине-бело-голубые расставались с золотом чаще — пять раз.

Летом в «Звезде» произошла тренерская рокировка: на смену завоевавшему с клубом чемпионство Милошу Милоевичу пришел Барак Бахар. Первые для израильского коуча игры во главе красно-белых получились успешными: в товарняках белградцы одолели сербскую «Слободу» (3:1) и боснийский «Борац» (3:0).

Питерцы стартовали на Кубке PARI Премьер с победы над «Нефтчи» (3:1). Сине-бело-голубые пропустили первыми и уходили на перерыв уступая в счете. Но во втором тайме голы Густаво Мантуана, Клаудиньо и Зелимхана Бакаева обеспечили камбэк хозяевам турнира.

Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Зенит»

История противостояния говорит за сине-бело-голубых: шесть викторий в шести встречах, разница мячей — 13:3. Команда Сергея Семака соскучилась по международным встречам, уже размялась на «Нефтчи» и заряжена на победу в турнире не только ради призовых размером в пять млн рублей.

Красно-белые только привыкают к новому тренеру, но получается у них бойко: выиграли дважды с общим счетом 6:1. В битве доминаторов сербского и российского чемпионатов «Зенит» выглядит фаворитом, но «Звезда» способна прошить ворота питерцев как минимум однажды.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 3.00.

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