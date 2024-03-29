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Прогнозы на спорт

29 марта, 23:55

Коллинз великолепна на прощальном турнире в Майами. Рыбакиной будет непросто остановить самую дерзкую теннисистку мира

Прогноз на матч ATP Майами Даниэль Коллинз — Елена Рыбакина 30 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Даниэль Коллинз.
Фото Getty Images
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30 марта в Майами состоится финал турнира в женском одиночном разряде, в котором Елена Рыбакина сразится с завершающей карьеру Даниэль Коллинз. Встреча представительниц Казахстана и США начнется приблизительно в 19.30 по московскому времени, в России она легально показана не будет. В личном противостоянии ведет москвичка — 3-1.

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Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение Рыбакиной. На то, что она выиграет третий трофей в этом сезоне, можно поставить с коэффициентом 1.58. Вероятность такого исхода — примерно 63%. Триумф Коллинз котируется за 2.55 (37%).

Если Елена выиграет с разницей в три и более гейма (-2.5), сыграет пари за 1.82. А вот в случае успеха Даниэль с форой (+2.5), пройдет ставка за 1.99.

Тотал больше 22.5 гейма в предстоящем финале доступен за 2.04, ТМ 22.5 — за 1.85.

Рыбакина ни разу не обыгрывала Коллинз со счетом 2:0. При этом такой результат, по мнению экспертов, считается наиболее вероятным. Коэффициент — 2.30.

Верите, что Даниэль возьмет хотя бы партию? Да — 1.59, нет — 4.00.

Можете выбрать один из нескольких комбинированных вариантов: например, победа Рыбакиной и ТБ 22.5 идет за 3.35.

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Прогноз и ставка на матч Даниэль Коллинз — Елена Рыбакина

Для Коллинз это последний турнир в Майами. Американка на неделе в очередной раз подтвердила, что из-за проблем со здоровьем и желанием родить завершит карьеру по окончании сезона. И это печально, ведь ее взрывной характер и энергия так нравятся многим болельщикам.

В эти выходные Даниэль сыграет в крупнейшем финале в карьере. Российским фанатам есть за что на нее злиться, ведь половину из шести побед американка одержала над теннисистками из России — обыграла Потапову, Аванесян и Александрову. Помимо них она справилась с Перой, Кырстя и Гарсией. И ведь шансы на титул есть, потому что Коллинз знает, как доставить неприятности Рыбакиной.

Девушки встречались четыре раза, на счету Даниэль одна победа. При этом в каждой встрече она брала у Елены хотя бы сет. В последний раз они бились в этом сезоне в Абу-Даби — Рыбакиной тогда удался камбэк. Сейчас ей снова будет непросто, потому что Коллинз умеет высасывать из соперниц энергию, а еще за нее будет переживать весь стадион. Плюс представляющая Казахстан москвичка не идеальна: например, под ноль проиграла в полуфинале сет Азаренко, а всего по ходу турнира лишь раз в пяти играх победила 2:0.

Рекомендуемая ставка: победа Коллинз с форой (+3.5) за 1.69.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
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