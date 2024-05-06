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Сегодня, 07:16

Рублев поднялся на шестое место в рейтинге АТР

Виктория Кравченко
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. Россиянин Андрей Рублев поднялся с восьмого на шестое место благодаря победе на «Мастерсе» в Мадриде. В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

Карен Хачанов опустился на 18-ю позицию. На 38 позиций в рейтинге опустился Аслан Карацев, у которого на данный момент 86-е место.

Лучшим среди россиян продолжает быть Даниил Медведев. Он идет на 4-й строчке.

Лидером рейтинга является серб Новак Джокович. На второй строчке идет итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 6 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9990 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8860.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7345.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7195.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5435.
6 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4740.
7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4535.
8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3860.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3730.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3605...

18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2000...

39 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1138...
63 (72). Павел Котов (Россия) — 819...
86 (48). Аслан Карацев (Россия) — 675.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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