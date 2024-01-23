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Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:25

Игрок поставил 750 000 рублей на победу Синнера над Рублевым в четвертьфинале Australian Open-2024

Янник Синнер.
Фото Getty Images
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23 января в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии сыграют итальянец Янник Синнер и россиянин Андрей Рублев. Начало встречи в Мельбурне запланировано на 13.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы четвертой и пятой ракеток мира на данный момент и изучили ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В преддверии встречи букмекеры считают 22-летнего Синнера явным фаворитом. Сделать ставку на выход итальянца в полуфинал можно по коэффициенту 1.30, что соответствует примерно 76% вероятности. Котировки на победу 26-летнего Рублева составляют 3.75 (приблизительно 24%).

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Клиенты букмекера также верят в успех фаворита. В общем объеме ставок на исход матча зафиксировано распределение 97% на 3% в пользу Синнера.

По оценкам аналитиков, теннисисты проведут на корте около 38 геймов — тотал 38.5 идет с котировкой 1.90 на меньше и 1.90 на больше. Ставка на Синнера с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.62, а на его победу в трех партиях можно поставить за 2.75. Аналогичные котировки на Рублева — 5.70 и 10.0 соответственно.

Если в матче будет больше трех сетов, зайдет ставка за 2.25, а если поединок получится пятисетовым — 3.30. Сделать ставку на Синнера с форой (-4.5) по геймам предлагается за 1.70. Пари на триумф Синнера по итогам первого сета и всего матча будет рассчитано за 1.65. Аналогичная ставка на Рублева доступна за 5.20.

Крупнейшая ставка на сегодняшний матч — 750 000 рублей. Клиент БК поставил эту сумму на победу Синнера по коэффициенту 1.30. В случае успеха итальянца чистый выигрыш беттора составит 225 000 рублей.

Ни Синнер, ни Рублев еще не побеждали на турнирах «Большого шлема». При этом Синнер в прошлом году участвовал в финале Итогового турнира, а также выиграл Кубок Дэвиса со сборной Италии. Рублев одержал главные на данный момент победы в карьере в 2021 году: на Олимпийских играх (в паре с Анастасией Павлюченковой в миксте) и в Кубке Дэвиса. На «мейджорах» россиянина преследует проклятие четвертьфиналов. Рублев десять раз добирался до этой стадии, причем побывал там на каждом из четырех «Шлемов», но еще ни разу не проходил дальше.

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По статистике личных встреч Синнер в данный момент превосходит Рублева — 4:2. На пути в 1/4 финала Australian Open итальянец прошел Ботика ван де Зандсхулпа, Йеспера де Йонга, Себастьяна Баэса и Карена Хачанова, причем во всех матчах выигрывал в трех сетах. От Рублева вылетели Тиаго Сейбот-Уайлд, Кристофер Юбэнкс, Себастьян Корда и Алекс де Минаур. Первый и четвертый поединки растянулись для Рублева на пять сетов.

Открытый чемпионат Австралии проходит в 112-й раз в истории. Призовой фонд турнира составляет 59,13 млн долларов. Победители турнира в одиночном разряде получат 2 153 000 долларов, финалисты — 1 179 000.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Янник Синнер
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