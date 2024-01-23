Игрок поставил 750 000 рублей на победу Синнера над Рублевым в четвертьфинале Australian Open-2024

23 января в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии сыграют итальянец Янник Синнер и россиянин Андрей Рублев. Начало встречи в Мельбурне запланировано на 13.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы четвертой и пятой ракеток мира на данный момент и изучили ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В преддверии встречи букмекеры считают 22-летнего Синнера явным фаворитом. Сделать ставку на выход итальянца в полуфинал можно по коэффициенту 1.30, что соответствует примерно 76% вероятности. Котировки на победу 26-летнего Рублева составляют 3.75 (приблизительно 24%).

Клиенты букмекера также верят в успех фаворита. В общем объеме ставок на исход матча зафиксировано распределение 97% на 3% в пользу Синнера.

По оценкам аналитиков, теннисисты проведут на корте около 38 геймов — тотал 38.5 идет с котировкой 1.90 на меньше и 1.90 на больше. Ставка на Синнера с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.62, а на его победу в трех партиях можно поставить за 2.75. Аналогичные котировки на Рублева — 5.70 и 10.0 соответственно.

Если в матче будет больше трех сетов, зайдет ставка за 2.25, а если поединок получится пятисетовым — 3.30. Сделать ставку на Синнера с форой (-4.5) по геймам предлагается за 1.70. Пари на триумф Синнера по итогам первого сета и всего матча будет рассчитано за 1.65. Аналогичная ставка на Рублева доступна за 5.20.

Крупнейшая ставка на сегодняшний матч — 750 000 рублей. Клиент БК поставил эту сумму на победу Синнера по коэффициенту 1.30. В случае успеха итальянца чистый выигрыш беттора составит 225 000 рублей.

Ни Синнер, ни Рублев еще не побеждали на турнирах «Большого шлема». При этом Синнер в прошлом году участвовал в финале Итогового турнира, а также выиграл Кубок Дэвиса со сборной Италии. Рублев одержал главные на данный момент победы в карьере в 2021 году: на Олимпийских играх (в паре с Анастасией Павлюченковой в миксте) и в Кубке Дэвиса. На «мейджорах» россиянина преследует проклятие четвертьфиналов. Рублев десять раз добирался до этой стадии, причем побывал там на каждом из четырех «Шлемов», но еще ни разу не проходил дальше.

По статистике личных встреч Синнер в данный момент превосходит Рублева — 4:2. На пути в 1/4 финала Australian Open итальянец прошел Ботика ван де Зандсхулпа, Йеспера де Йонга, Себастьяна Баэса и Карена Хачанова, причем во всех матчах выигрывал в трех сетах. От Рублева вылетели Тиаго Сейбот-Уайлд, Кристофер Юбэнкс, Себастьян Корда и Алекс де Минаур. Первый и четвертый поединки растянулись для Рублева на пять сетов.

Открытый чемпионат Австралии проходит в 112-й раз в истории. Призовой фонд турнира составляет 59,13 млн долларов. Победители турнира в одиночном разряде получат 2 153 000 долларов, финалисты — 1 179 000.