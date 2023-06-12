Клиент ФОНБЕТ угадал победителей «Ролан Гаррос» и Кубка России. Его выигрыш составил почти миллион рублей

Фавориты не подвели.

В воскресенье, 11 июня, в спорте состоялось несколько крупных событий. Одним из них стал финал «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, где за трофей бились серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд. Параллельно в российском футболе сезон завершился битвой «Краснодара» и ЦСКА за Кубок страны. Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал выбор в пользу фаворитов и не прогадал: общий коэффициент экспресса из двух событий получился 1.94, а выигрыш со ставки в 504 000 рублей составил 982 800 рублей.

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Победный купон выглядит следующим образом:

Новак Джокович — Каспер Рууд: П1 за 1.28 (счет — 3:0);

«Краснодар» — ЦСКА: П2 с учетом основного времени и пенальти за 1.52 (1:1, 5:6 по пенальти).

Итоговый коэффициент: 1.28 х 1.52 = 1.94.

Волшебник Акинфеев не позволил состояться сенсации

Оба события начались плюс-минус в одно время, и все-таки меньше переживаний за результат было в теннисном финале. Джокович бился не просто за третью победу в Париже и 23-ю на ТБШ, а за величие — в случае успеха он стал бы единоличным лидером по трофеям на «мейджорах» среди мужчин. Соперник у него был опасный, но не стальной — Рууд проиграл Новаку все четыре очные встречи и ни в одной из них не взял ни сета. То же самое случилось и на этот раз: даже несмотря на то что норвежец вел 4:1 в первой партии, по итогу он растерял преимущество и уступил на тай-брейке, а в следующих двух сетах не сумел навязать похожую борьбу.

Значительно интереснее складывался футбольный финал. На 32-й минуте ЦСКА вышел вперед после неоднозначного пенальти и точного удара Федора Чалова. До и после этого эпизода у армейцев было достаточно моментов, чтобы забить еще, но усилиями вратаря Агкацева «Краснодару» удалось отстоять ворота. При этом номинальные хозяева реализовали один из немногочисленных собственных моментов — Джон Кордоба откликнулся на навес в штрафную и головой переправил мяч в дальний угол.

В основное время соперники так и не выявили победителя, поэтому все решилось в серии пенальти. Причем начало в исполнении ЦСКА наверняка заставило автора ставки понервничать: на третьем ударе осекся Мойзес, пробивший выше ворот, и «Краснодар» повел в серии 3:2. Но дальше в игру по-настоящему вступил Игорь Акинфеев. Сначала голкипер армейцев выиграл дуэль у Жуана Баши — парировал удар в левый угол. А при счете 6:5 не позволил забить другому иностранцу — Олакунле Олусегуну.

В результате ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России, а в миксте с победой Джоковича этот успех принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 982 800 рублей.

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