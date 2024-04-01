«Локомотив» — фаворит Кубка Гагарина перед полуфиналами

2 апреля стартует полуфинальная стадия плей-офф КХЛ. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд завоевать Кубок Гагарина.

Букмекеры считают главным фаворитом турнира ярославский «Локомотив». На триумф команды Игоря Никитина предложен коэффициент 2.30. Железнодорожники на старте плей-офф выбили из борьбы действующего на тот момент чемпиона — ЦСКА (4-1 в серии), а затем в семи матчах прошли омский «Авангард». В полуфинале ярославцы сыграют с «Трактором».

Шансы магнитогорского «Металлурга» завоевать Кубок Гагарина оценены котировкой 3.05. Команда Андрея Разина на пути к полуфиналу оказалась сильнее хабаровского «Амура» (4-2) и московского «Спартака» (4-2). Теперь «Магнитка» встретится с «Автомобилистом», чьи шансы стать чемпионом доступны с коэффициентом 5.25. Подопечные Николая Заварухина уже успели выбить из борьбы «Ак Барс» (4-1) и СКА (4-1).

Наконец, сделать ставку на победу в турнире «Трактора» можно за 6.60. Челябинцы сначала одолели в шести играх «Салават Юлаев», а затем всухую выиграли серию у московского «Динамо», которое стало победителем регулярного сезона.

В паре «Локомотив» — «Трактор» аналитики считают фаворитом ярославский клуб, поставить на его выход в финал можно за 1.35. Вероятность того, что в решающую стадию пробьются челябинцы, оценили коэффициентом 3.20.

В другом полуфинале эксперты отдают предпочтение «Металлургу». Сделать ставку на то, что команда Разина сыграет в финале, можно по коэффициенту 1.55. На «Автомобилист» дают котировку 2.45.

Клиенты букмекера считают главным фаворитом Кубка Гагарина «Локомотив». На триумф подопечных Игоря Никитина приходится 70% от общего объема ставок на исход турнира. Вторым фаворитом, по версии клиентов, стал «Трактор»: его доля в общем объеме составила 15%. На магнитогорский «Металлург» пришлось около 8%, а на «Автомобилист» — приблизительно 7%.

Самая крупная ставка среди игроков на полуфинальные серии — 100 000 рублей. Один из них заключил пари на выход «Локомотива» в финал Кубка Гагарина по коэффициенту 1.35.

Сезон КХЛ-2023/24 — 16-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. Из полуфиналистов ранее чемпионом становился только «Металлург». Магнитогорцы выигрывали Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.