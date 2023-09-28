«Локомотив» сотворил сенсацию в Питере, но все обсуждали Дзюбу. В игре с «Нижним» к нему будет особое внимание

Справится ли Артем с давлением соперников и медиа?

30 сентября в десятом туре чемпионата России «Локомотив» дома сразится с «Нижним Новгородом». Игра пройдет в столице на «РЖД Арене» и начнется в 14.15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 14.10 мск. Обслужит команды арбитр Владислав Безбородов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 30 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» серьезным фаворитом встречи. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.72 (27%), успех «НН» — за 4.16 (20%).

На три и более мяча в игре котировка — 1.97, на два и меньше — 1.88.

Если считаете, что соперники обменяются голами (это произошло в четырех из шести встреч между ними), тогда возьмите вариант «обе забьют» за 1.84. Противоположный исход идет за 1.95.

«Локомотив» пропустил первым в трех последних играх. На то, что гости откроют счет, котировка — 2.60.

Когда на поле Артем Дзюба, всегда можно рассчитывать на гол головой. Если форвард «железнодорожников» или кто-то еще в этом матче забьет таким образом, сыграет коэффициент 2.70.

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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 10-го тура РПЛ 30 сентября 2023 года

«Локомотив» в последние выходные знатно громыхнул в Санкт-Петербурге, когда этого никто не ждал. В трех из четырех предыдущих матчей москвичи проиграли «Ростову» (0:2), «Оренбургу» (0:2) и «Уралу» (0:0, 2-4 по пенальти) в Кубке России, поэтому едва ли кто-то верил в их успех. Но команда Михаила Галактионова превзошла себя — уступала вплоть до 60-й минуты, забила дважды и победила. Этот триумф позволил «железнодорожникам» подняться на шестое место и закрепиться следом за «Динамо» со «Спартаком».

В игре с «Зенитом» у «Локо» выделились несколько человек: забившие по мячу Глушенков с Тикнизяном (Наир еще получил красную карточку), а также Дзюба. Правда, Артем отличился уже вне поля: на вопрос о том, помирился ли он с Семаком, нападающий ответил: «А кто это?» Естественно, именно эта фраза стала самой обсуждаемой в контексте матча и вызвала много негатива.

«Слова по Семаку — хамство. По-моему, даже Слуцкий не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведет к тому, что Артем станет изгоем, Семак точно не заслужил этих слов. Тут надо или объяснять, что ты имел в виду, или не говорить такого», — заключил Евгений Ловчев.

В этом сезоне на счету Дзюбы 2+2, и он — третий по результативности игрок «Локо» как раз после Глушенкова с Тикнизяном. Наир пропустит встречу с «Нижним» из-за дисквалификации, а Максим, возможно, начнет очередную игру на скамейке в качестве джокера. Это значит, что повышенное внимание и ожидания будут как раз сосредоточены на Артеме. Сможет ли он показать скиллы в этот раз не только во владении языком, но и телом в штрафной соперника? Узнаем совсем скоро.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» располагается в таблице следом за «Локомотивом», но из 14 набранных в РПЛ очков 12 команда Сергея Юрана взяла дома. В гостях у нижегородцев две ничьи, два поражения и всего один забитый мяч — показатели весьма плачевные. Что касается встреч с «Локомотивом» в Москве, то здесь похвастаться тоже нечем — два поражения и ничья.

«Железнодорожники» подплывут к предстоящему матчу на волне положительных эмоций от результата игры с «Зенитом». Да, они недосчитаются Тикнизяна и давно травмированного Магкеева, но даже без них должны обыграть соперника, закрыв перед болельщиками недавнее поражение от «Оренбурга».

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.90.

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