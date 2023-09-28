У «Баварии» травмированы все центральные защитники. «Лейпциг» воспользуется слабостью команды Тухеля

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария» 30 сентября 2023 года

К тому же «Ред Булл» выиграл у «Мюнхена» в двух предыдущих матчах.

30 сентября в шестом туре бундеслиги сойдутся одни из сильнейших команд чемпионата — «РБ Лейпциг» и «Бавария». Игра пройдет на «Ред Булл Арене», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка с 19.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Лейпциг» — «Бавария» 30 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на парней Томаса Тухеля можно с коэффициентом 1.97, что приблизительно 49% вероятности. Триумф «Ред Булла» предложен с солидной котировкой 3.49 (28%), ничья доступна за еще большие 4.19 (23%).

Команды встречались 12 августа в матче Суперкубка Германии — «Лейпциг» всухую разгромил соперника (3:0). Поставить на то, что в предстоящей разборке коллектив Марко Розе хотя бы не уступит, можно за 1.89.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 8.25;

• победа «Баварии» 2:1 — за 8.75;

• 2:2 — за 10.5.

Аналитики ждут результативный поединок: тотал больше 3.5 гола можно оформить за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.77.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.42, обратный рынок доступен за 2.91.

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«Лейпциг» — «Бавария»: прогноз и анализ матча бундеслиги 30 сентября 2023 года

После пяти туров бундеслиги гости вместе с «Байером» возглавляют таблицу — всего раз потеряли очки (2:2 с «Леверкузеном») и победили в четырех оставшихся матчах. «Лейпциг» подошел к схватке с «Баварией» после пяти подряд триумфов во всех соревнованиях (четыре из них в чемпионате), но из-за поражения «Байеру» (2:3) отстал от мюнхенцев на один балл.

«Бавария» самая результативная команда бундеслиги: настреляли уже 18 мячей и еще ни разу не уходили с поля как минимум без двух голов. Безумную форму набрал новичок «Мюнхена» Харри Кейн — англичанин в семи играх во всех турнирах выбил 8+4. Также очень мощно выступают Лерой Сане (пять точных ударов) и Матис Тель (5+1).

Мюнхенцы отлично смотрятся в атаке, но к предстоящему матчу подошли с огромными проблемами в обороне: травмированы все центральные защитники — Маттейс де Лигт, Ким Мин Джэ, Дайо Упамекано и даже 18-летний Тарек Бухманн. В игре Кубка Германии с «Пройссен Мюнсте» в центре обороны у «Баварии» вышли правый латераль Нуссаир Мазрауи и полузащитник Леон Горецка.

«Лейпциг» вполне может воспользоваться проблемами соперника, тем более что клуб тоже обладает мощным нападением. В пяти турах чемпионата парни Марко Розе отметились 14 забитыми мячами, а в двух прошлых играх против «Баварии» отличились трижды.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Бавария»

«РБ» выиграл у «Баварии» в двух предыдущих встречах, одна из которых произошла 12 августа в Суперкубке Германии (3:0). Причем оба раза «красные быки» вонзили в ворота мюнхенцев по три мяча. Сейчас у лидера бундеслиги огромные проблемы с обороной: наверняка и в предстоящем поединке Томас Тухель выпустит в центре защиты непрофильных игроков. «Лейпцигу» по силам воспользоваться слабостью соперника.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.06.

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