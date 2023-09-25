Холанн и Альварес готовы выбить «Ньюкасл» из Кубка лиги. Лишь одно решение Гвардиолы подарит шанс Хау и компании

Прогноз и ставка на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 27 сентября 2023 года

«Сороки» не выиграли у «горожан» в 10 матчах подряд.

27 сентября «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграют в третьем раунде Кубка лиги. Поединок на стадионе «Сент-Джеймс Парк» начнется по свистку арбитра Криса Каваны в 22.00 по московскому времени. Легально турнир в России не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 27 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline видят фаворитом «горожан»: на победу гостей предложена котировка 2.28 — это примерно 41% вероятности. Успех «сорок» идет за 2.95 (32%), а ничья — за 3.55 (27%).

«Манчестер Сити» выиграл восемь из девяти прошлых встреч с «Ньюкаслом». На то, что черно-белые в этот раз не уступят, можно поставить за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 оценен в 2.15. На голы, забитые обеими командами, дан коэффициент 1.57, обратный рынок доступен за 2.30.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. На него компания Winline предложила котировку 5.80.

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«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 27 сентября 2023 года

«Сороки» начали сезон неудачно. За шесть туров АПЛ у них три поражения и три победы. Причем уступила команда Эдди Хау прямым конкурентам — «Сити» (0:1) и «Ливерпулю» (1:2). Зато отыгралась на «Астон Вилле» (5:1) и «Шеффилде» (8:0). В итоге «Ньюкасл» идет на восьмой строчке чемпионата Англии. Несмотря на три поражения, у клуба неплохая разница голов: забито 16, пропущено семь. Чаще отличился только «Брайтон» (18).

В Лиге чемпионов черно-белые тоже стартовали неоднозначно: скатали нулевую ничью с «Миланом» в Италии, но вчистую влетели россонери по xG (0.28 — 1.99).

Лучший бомбардир «сорок» — Каллум Уилсон, на счету которого четыре мяча. На втором месте Александр Исак (три), а замыкает тройку Энтони Гордон с двумя голами и парой передач. Лучший ассистент — Киран Триппьер с тремя результативными пасами.

У «Ньюкасла» двое травмированных: Джо Уиллок и Жоэлинтон. Оба пропустят поединок с «Сити».

«Горожане» выдали идеальный старт сезона. После осечки в Суперкубке Англии с «Арсеналом» (1:1, пен. 1:4) небесно-голубые не проиграли ни разу. В Суперкубке УЕФА обыграли «Севилью» (1:1, пен. 5:4 ), а в шести турах АПЛ победили с общим счетом 16:3. Никто в лиге не пропустил меньше «Ман Сити», а забил больше только «Брайтон» (18).

В Лиге чемпионов парни Пепа Гвардиолы тоже стартовали с виктории — дома над «Црвеной Звездой» (3:1). Причем сербы отличились первыми — на 45-й минуте. Но затем дважды пропустили от Хулиана Альвареса и один раз — от Родри Эрнандеса.

Лучший бомбардир команды — Эрлин Холанн. У норвежца восемь голов и один ассист. У Альвареса четыре мяча и три результативные передачи. У Родри — три метких удара и один пас.

У Гвардиолы есть серьезные проблемы с травмированными. Вне состава Джон Стоунз, Матео Ковачич, Бернарду Силва, Кевин де Брейне. Зато восстановился Джек Грилиш. Впрочем, даже без четырех топ-звезд «горожане» не замечают соперников.

В прошлом розыгрыше Кубка лиги «Сити» дошел до 1/4 финала, где вылетел от «Саутгемптона» (0:2). На тот матч Гвардиола выставил наполовину резервный состав. В последний раз «горожане» брали этот трофей в 2021 году, обыграв в финале «Тоттенхэм» (1:0). А вот черно-белые едва не выиграли Кубок лиги в прошлом сезоне, но в финале уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2).

В 10 последних очных встречах «Сити» и «Ньюкасла» восемь раз верх взяли манкунианцы. У «сорок» ни одной победы.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Команда Пепа выглядит явным фаворитом. Она великолепно начала сезон, не уступила ни в одном поединке, прекрасна в атаке и обороне. История противостояния тоже на стороне хозяев.

Но «Ньюкасл» показывает строгую игру в защите и не пропустил в трех встречах подряд. Кроме того, «Сити» совершенно несерьезно относится к Кубку лиги, и, скорее всего, Гвардиола выкатит состав дублеров. Плюс у обоих клубов напряженный календарь, поэтому вряд ли они пойдут за победой любой ценой.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.15.

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