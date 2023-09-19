«ПСЖ» обыграет «Боруссию» в первом туре ЛЧ? Клиенты букмекера верят в парижан

19 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч группы F состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

Букмекеры считают фаворитом «ПСЖ». Сделать ставку на победу чемпиона Франции можно по коэффициенту 1.83, что соответствует примерно 53% вероятности. На триумф «Боруссии» и ничью установлены котировки 4.05 и 4.30 (приблизительно 24% и 23%) соответственно.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. Примерно 83% от общего оборота ставок на исход встречи приходится на победу «ПСЖ», еще 14% распределились в пользу триумфа «Боруссии», а оставшиеся 3% — в пользу ничьей.

По оценкам аналитиков PARI, встреча получится результативной. Ожидается, что команды Луиса Энрике и Эдина Терзича забьют на двоих минимум три гола. Поставить на это можно за 1.40. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.95. Если же соперники пробьют тотал больше 3.5, сыграет котировка 1.95. Стоит отметить, что с начала сезона ставка на тотал больше 2.5 зашла пять раз в матчах национальных чемпионатов с участием парижан и дортмундцев (трижды в матчах «ПСЖ» и дважды в матчах «Боруссии»).

С высокой долей вероятности ни французам, ни немцам не удастся сыграть в этом матче на ноль. Вероятность обмена голами котируется за 1.45. Спрогнозировать обратный исход можно за 2.85.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается предсказать точный счет. Наиболее вероятные варианты — ничья 1:1 и победа парижан 2:1, которые котируются за 10.0 и 9.50 соответственно. По оценкам аналитиков, «ПСЖ» в этой встрече по силам отличиться дважды. Прогнозы на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 принимаются за 1.53, аналогичная ставка на гостей идет за 2.50. На победу «ПСЖ» с форой (-1) установлен коэффициент 2.20. Предсказать триумф любой из команд с сухим счетом предлагается за 3.10.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 341 286 рублей на победу «ПСЖ» по коэффициенту 1.83.

Перед игрой на «Парк-де-Пренс» действующий чемпион Франции занимает пятое место в лиге 1. «ПСЖ» выиграл в национальном первенстве лишь два матча из пяти, а в прошлую пятницу внезапно уступил дома «Ницце» (2:3). «Боруссия», ставшая в прошлом сезоне вице-чемпионом Германии, сейчас находится на седьмой строчке в бундеслиге. У команды Терзича пока также лишь две победы во внутреннем первенстве. Последнюю из них «Боруссия» одержала в гостях над «Фрайбургом» (4:2) за три дня до игры с «ПСЖ».

В Лиге чемпионов «ПСЖ» и «Боруссия» встречались дважды. В начале 2020 года французы прошли немцев в 1/8 финала — уступили 1:2 в Дортмунде и выиграли 2:0 в Париже. Еще две встречи команды провели осенью 2010 года в группе Лиги Европы, обменявшись ничьими 0:0 и 1:1. В прошлом сезоне оба клуба выступали в Лиге чемпионов и синхронно вылетели в 1/8 финала: «ПСЖ» — от «Баварии», а «Боруссия» — от «Челси».