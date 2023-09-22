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Сегодня, 10:15

Гамрот нанесет Физиеву второе поражение подряд. Атаман не справится с разносторонним поляком

Прогноз и ставка на бой UFC Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот 24 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Матеуш Гамрот.
Фото Getty Images
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Не так давно Матеуш сломал другую восходящую звезду дивизиона.

В ночь с 23-го на 24 сентября состоится турнир UFC Fight Night 228 — ивент примет арена Apex в Лас-Вегасе. В главном событии вечера сойдутся топовые легковесы — казахстанец Рафаэль Физиев с Матеушем Гамротом из Польши. Схватка начнется не раньше 03.00 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот 24 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение Атаману: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 58% вероятности. Триумф Игрока доступен с котировкой 2.36 (41%), ничья идет за 26.0 (1%) — ни один из файтеров за карьеру «миром» поединки еще не оканчивал.

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Оба бойца не любят доводить бои до судейского решения: из 24 поединков поляка в профессиональных ММА досрочно завершилось 50%, из 14 схваток Физиева — вообще 71%. Поставить на то, что предстоящий бой не продлится все пять раундов, можно за 1.76, обратный рынок предложен за 2.01.

Досрочный исход возможен и в заключительной пятиминутке. Тотал больше 4.5 раунда предложено оформить за 1.86, ТМ 4.5 — за 1.95.

Рафаэль — мощный нокаутер: 67% побед в ММА он добыл, вырубив соперников. Его триумф КО/ТКО или дисквалификацией оппонента доступен за 2.55. Эксперты не так сильно верят в кулаки Гамрота, зато на его победу сабмишеном предложена котировка 7.80. Правда, Атаман еще ни разу в карьере не проигрывал после приема противника.

Также вы можете угадать, в каком раунде кто-то из бойцов завершит сражение:

• победа Атамана в первом раунде — 6.00, Игрока — за 14.0;

• во втором — за 7.60 и 16.0 соответственно.

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Физиев — Гамрот: прогноз и анализ боя UFC 24 сентября 2023 года

Атаман — один из самых опасных ударников легкой весовой категории. Бойца из Казахстана считали серьезным претендентом на чемпионский бой в скором времени, но поражение от более опытного и не менее хардкорного панчера Джастина Гейджи притормозило взлет Физиева по дивизиону. Ту неудачу Рафаэль как раз и попытается закрыть в предстоящем поединке.

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Сейчас Физиев расположился на шестой строчке в рейтинге, а Гамрот находится всего на одну позицию ниже. Поэтому для Рафаэля бой с поляком — шанс вернуться в гонку за пояс, но никак не возможность существенно подняться в дивизионе. При этом у Атамана уже есть жертвы из топ-15: Рафаэль дос Аньос, Ренато Мойкано, а также яркий ударник Бобби Грин, который находится вне 15 лучших файтеров легкого веса.

Гамрот может стать серьезным испытанием для Атамана. 32-летний поляк обладает достойной ударной техникой: в среднем за минуту в UFC выбрасывает 3.03 акцентированных панча, а в последних пяти успешных поединках в организации дважды победил нокаутами. Один из падших под ударами Игрока — 15-й номер рейтинга Диего Феррейра.

Также спортсмен из Польши обладает хорошими борцовскими навыками. В среднем за бой проводит 4.54 тейкдауна и обладает потрясающей защитой от переводов на канвас — 91%. Сразу 23% побед в карьере Матеуша состоялись сабмишенами.

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Прогноз и ставка на бой Физиев — Гамрот

Поляк — опасный соперник для Атамана. Гамрот достаточно универсальный боец и может доставить неприятности как в стойке, так и в партере. Чуть больше года назад он потушил одного из самых ярких проспектов легкого дивизиона Армана Царукяна, который, как и Физиев, обладает мощным ударными навыками, а также отличными скиллами вольной борьбы. Игрок справлялся и с другими файтерами из топ-15 — Джалином Тернером, Диего Феррейрой. Рафаэль же однозначно проиграл Гейджи, а ранее встречался с противниками менее высокого класса.

Рекомендуемая ставка: победа Гамрота за 2.36.

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Прогнозы на спорт
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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