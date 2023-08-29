Клиент ФОНБЕТ выиграл 15 миллионов рублей. Его экспресс из пяти событий спасли Дзюба и Глушенков

Автор ставки рисковал вполне жирной суммой.

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ в минувшие выходные стал богаче на 12 миллионов рублей. У него сыграл экспресс из пяти футбольных событий: на кону были 2 920 055 рублей, а коэффициент составил 5.14. Итоговым выигрышем стали 15 009 083 рубля.

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Сам экспресс выглядит следующим образом:

«Вильярреал» — «Барселона», Ф2(+1.5) — 1.10 (3:4);

«Бавария» — «Аугсбург», П1 — 1.10 (3:1);

«Ювентус» — «Болонья», 1Х — 1.12 (1:1);

«Наполи» — «Сассуоло», П1 — 1.33 (2:0);

«Сочи» — «Локомотив», П2 — 2.85 (0:1).

Итоговый коэффициент: 1.10 х 1.10 х 1.12 х 1.33 х 2.85 = 5.14.

«Локомотив» с трудом обыграл «Сочи» благодаря Дзюбе и Глушенкову

Клиент ФОНБЕТ собрал в экспрессе пять матчей, но лишь один коэффициент был достоин внимания. На победу «Барселоны» с форой (+1.5) мяча ставки принимались за 1.10, и каталонцы провели очень «качельный» поединок: повели 2:0, проигрывали 2:3, но вырвали три очка. Победа «Баварии» была легкой и соответствовала первоначальным раскладам — мюнхенцы считались абсолютными фаворитами. Так же уверенно выиграл «Наполи».

Непростыми получились две игры. В первой «Ювентус» сражался с «Болоньей» и после первого тайма уступал 0:1, хотя автору экспресса была не нужна неудача бьянконери. Причем туринцы вчистую проиграли первую половину и могли отставать даже на два мяча. Однако после перерыва команда Аллегри встрепенулась и на 52-й минуте сравняла счет, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Это еще сильнее завело хозяев, которые много атаковали и добились своего на 80-й — Влахович точно пробил головой и помог своей команде набрать одно очко.

Самой неоднозначной была ставка на гостевую победу «Локомотива» над «Сочи». Железнодорожники после разгрома от ЦСКА (1:4) не проиграли ни в одном из трех матчей, но в последних двух были крайне близки к неудаче — с «Крыльями Советов» и «Краснодаром» отыгрались за считаные секунды до финального свистка.

«Сочи» к тому моменту провалил четыре из пяти матчей, но разгром «Ростова» (4:0) намекал — а вдруг команда Дмитрия Хохлова перезагрузилась? Плюс встреча с «Локо» была для южан домашней, так что набрать очки шансы были. Против москвичей в этой игре также был газон, к состоянию которого возникло много вопросов. В общем, успех гостей особо не читался.

Однако, несмотря на трудности, красно-зеленым удалось добыть победу. Принесли ее Артем Дзюба и Максим Глушенков. На 57-й минуте нападающий обработал мяч в штрафной и скинул на партнера — Глушенков сделал несколько шагов влево от ворот и послал мяч в угол. К счастью для клиента ФОНБЕТ, все попытки «Сочи» отыграться выглядели жалкой пародией на атаки. Поэтому после финального свистка он мог праздновать победу вместе с «Локо» — благодаря команде Галактионова игрок стал богаче на 12 миллионов рублей.

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