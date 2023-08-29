Клиент ФОНБЕТ выиграл 15 миллионов рублей. Его экспресс из пяти событий спасли Дзюба и Глушенков

Прогнозы на спорт
29 августа, 23:55
Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ в минувшие выходные стал богаче на 12 миллионов рублей. У него сыграл экспресс из пяти футбольных событий: на кону были 2 920 055 рублей, а коэффициент составил 5.14. Итоговым выигрышем стали 15 009 083 рубля.
Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
Сам экспресс выглядит следующим образом:
Итоговый коэффициент: 1.10 х 1.10 х 1.12 х 1.33 х 2.85 = 5.14.
Клиент ФОНБЕТ собрал в экспрессе пять матчей, но лишь один коэффициент был достоин внимания. На победу «Барселоны» с форой (+1.5) мяча ставки принимались за 1.10, и каталонцы провели очень «качельный» поединок: повели 2:0, проигрывали 2:3, но вырвали три очка. Победа «Баварии» была легкой и соответствовала первоначальным раскладам — мюнхенцы считались абсолютными фаворитами. Так же уверенно выиграл «Наполи».
Непростыми получились две игры. В первой «Ювентус» сражался с «Болоньей» и после первого тайма уступал 0:1, хотя автору экспресса была не нужна неудача бьянконери. Причем туринцы вчистую проиграли первую половину и могли отставать даже на два мяча. Однако после перерыва команда Аллегри встрепенулась и на 52-й минуте сравняла счет, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Это еще сильнее завело хозяев, которые много атаковали и добились своего на 80-й — Влахович точно пробил головой и помог своей команде набрать одно очко.
Самой неоднозначной была ставка на гостевую победу «Локомотива» над «Сочи». Железнодорожники после разгрома от ЦСКА (1:4) не проиграли ни в одном из трех матчей, но в последних двух были крайне близки к неудаче — с «Крыльями Советов» и «Краснодаром» отыгрались за считаные секунды до финального свистка.
«Сочи» к тому моменту провалил четыре из пяти матчей, но разгром «Ростова» (4:0) намекал — а вдруг команда Дмитрия Хохлова перезагрузилась? Плюс встреча с «Локо» была для южан домашней, так что набрать очки шансы были. Против москвичей в этой игре также был газон, к состоянию которого возникло много вопросов. В общем, успех гостей особо не читался.
Однако, несмотря на трудности, красно-зеленым удалось добыть победу. Принесли ее Артем Дзюба и Максим Глушенков. На 57-й минуте нападающий обработал мяч в штрафной и скинул на партнера — Глушенков сделал несколько шагов влево от ворот и послал мяч в угол. К счастью для клиента ФОНБЕТ, все попытки «Сочи» отыграться выглядели жалкой пародией на атаки. Поэтому после финального свистка он мог праздновать победу вместе с «Локо» — благодаря команде Галактионова игрок стал богаче на 12 миллионов рублей.
Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -