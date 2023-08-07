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Сегодня, 18:15

«Рубин» и «Локомотив» получили по 1:4 на выходных. Кто из них лучше искупит вину в Кубке России?

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив» 8 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Максим Глушенков.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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На кону не просто три очка.

8 августа разгромно уступивший в московском дерби «Локомотив» попробует реабилитироваться в матче второго тура Кубка России против «Рубина». Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует с 18.15 мск.

Кубок России. Группа B
08 авг, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив» 8 августа 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet наградила «Локомотив» статусом фаворита игры. На победу красно-зеленых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.52, вероятность этого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.48 (25%), успех «Рубина» — 2.77 (36%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2520 рублей, а чистая прибыль составит 1520 рублей.

На тотал больше 2.5 мяча и на тотал меньше котировка одинаковая — 1.90. При этом две недели назад в очной встрече соперники на двоих отличились аж четырежды.

Обмен голами предложено оформить за 1.73, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.10.

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«Локомотив» забил во всех четырех играх нового сезона, причем в трех случаях «пробил» ИТБ (1.5). На такое условие в предстоящей встрече коэффициент — 2.36.

По мнению экспертов, матч завершится с одним из следующих результатов:

  • ничьей 1:1 — за 6.00;

  • 0:0 — за 8.25;

  • 1:0 или 2:1 в пользу «Локо» — за 8.25.

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка России 8 августа 2023 года

«Локомотив» и «Рубин» сыграют друг с другом уже во второй раз с начала сезона. В первом туре РПЛ команды подарили фанатам захватывающий матч в Черкизове: москвичи пропустили уже на третьей минуте, отыгрались, пропустили снова и оформили итоговые 2:2 всего за две минуты до конца основного времени. Безусловно, от «железнодорожников» ждали большего, а вот коллектив Рахимова многим очень понравился за напористость и агрессию.

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Правда, похвалы на этом закончились. В трех последующих матчах казанцы дважды проиграли («Ростову» в Кубке и «Спартаку» в РПЛ), а также сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). Причем красно-белым в последнем туре «Рубин» проиграл очень крупно — 1:4.

«Локомотив» тоже прилично лихорадит. Команда Галактионова обыграла в Кубке России «Урал» (2:1) и расправилась в гостях с «Факелом» (4:1). Казалось, что на волне успеха красно-зеленые дадут отпор ЦСКА в дерби, но борьбы не получилось: армейцы забили дважды еще в первом тайме, а к исходу часа увеличили превосходство до 3:0. Единственное, на что сподобились гости, — это гол престижа. А итоговый счет получился зеркальным с казанским — 1:4.

Что касается выступления в Кубке России, то здесь у «Локомотива» за счет набранных в первом туре трех очков есть право на ошибку. Но это не значит, что москвичи возьмут передышку перед следующим туром чемпионата и просто отдадут игру в Казани. Такой расклад не понравится ни руководству, ни болельщикам. Пусть боссы москвичей озвучили вполне адекватные цели на сезон (место в тройке РПЛ и финал Кубка), с учетом провального старта «Зенита» задачи вполне могли бы измениться на более внушительные. Поэтому терять очки нельзя ни в одном матче на старте сезона.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Локомотив»

Матч против ЦСКА в очередной раз показал — у «Локомотива» огромные проблемы в обороне, которые фактически не решаются. На старте сезона москвичи пропустили уже восемь мячей (ровно два за игру), но если бы не сумасшедшая игра Лантратова, цифра была бы значительно неприличнее. Учитывая травму Магкеева, вариантов что-то кардинально изменить у Галактионова сейчас нет: либо болезнь вылечится через матчи и взаимопонимание, либо будет преследовать «железнодорожников» через весь сезон.

У «Рубина» проблемы такого же характера. Казанцы в межсезонье ни разу не отыграли на ноль, сейчас тоже пропускают от матча к матчу. Всего серия длится уже восемь встреч во всех турнирах. Учитывая силу атаки «Локо», прервать ее не получится и на сей раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.

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