«Спартак» с «Нижним» устроили безумие в Тушине и принесли клиенту ФОНБЕТ миллион рублей за 5 минут

Безупречное чтение игры.

8 августа «Спартак» и «Нижний Новгород» устроили незабываемое шоу во втором туре группового этапа Кубка России. Команды суммарно забили девять мячей и закончили 5:4 в пользу красно-белых, а сам сюжет игры был будто срежиссирован Тарантино. Причем некоторые верно определили его повороты и заработали на этом. Например, клиент букмекерской компании ФОНБЕТ заработал чуть более миллиона рублей всего за пять минут.

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Если бы не расхлябанность спартаковцев и целеустремленность гостей, условие, выбранное беттором, даже не появилось бы в линии. «Мы поплатились за неопытность футболистов. У нас молодая команда. Проведя 30 минут очень хорошо, одни из лучших, в силу неопытности подумали, что все сделано. Тем не менее добились командной победы», — сетовал после игры Абаскаль.

Москвичи уже к 15-й минуте повели со счетом 2:0 и слишком поверили в итоговый успех, однако «Нижний Новгород» не планировал выбрасывать белый флаг. На 29-й минуте Тимур Сулейманов отквитал один мяч, но Павел Мелешин на 36-й восстановил разницу в два мяча.

Казалось, что чаша весов будет раскачиваться, но останется на стороне хозяев, однако за 10 минут второго тайма все круто перевернулось. Севикян, Александров и все тот же Сулейманов с пенальти оформили лидерство «НН» — 4:3. Эта 10-минутка получилась очень бодрящей для красно-белых — они осознали, что победу, которая была у них в руках, уносит течением. И начали грести/атаковать.

Один камбэк в этом сезоне «Спартаку» уже удался: в первом туре москвичи «горели» 1:2 «Оренбургу», но выкарабкались на 3:2. В развязку в заключительную четверть часа поверил и клиент ФОНБЕТ. Только выбрал он менее дерзкий вариант: примерно на 75-й минуте он поставил на то, что в матче будет забит восьмой гол, причем случится это до окончания 87-й минуты. Перед этим отрезком хозяева как раз очень остро атаковали, а на подмогу со скамейки уже вышел Квинси.

Сумма была отнюдь не детской — на кону оказался миллион рублей под коэффициентом 2.05. Однако долго переживать беттору не пришлось: уже на 80-й Михаил Игнатов открылся под разрезающий пас Квинси и отправил мяч в дальний угол. Дальнейшее развитие матча для автора ставки было непринципиально — он уже выиграл 1 050 000 рублей.

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