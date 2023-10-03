Медведев в шаге от шестого трофея в сезоне. В финале Пекина его ждет очень удобный соперник

Даниил может выиграть 21-й турнир в карьере.

4 октября российский теннисист Даниил Медведев постарается выиграть шестой трофей в этом сезоне. В финале турнира ATP 500 в Шанхае он сыграет с итальянцем Янником Синнером. Решающий матч начнется в 14.30 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Личное противостояние целиком и полностью за Медведевым — 6:0.

Коэффициенты букмекеров на матч ATP Пекин Янник Синнер — Даниил Медведев 4 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева фаворитом финала. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 63% вероятности исхода. Успех Синнера предложен за 2.41 (37%).

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.95. В трех из четырех матчей на турнире в Пекине с участием Медведева прошел «низ».

Триумф Даниила с форой (-2.5) гейма оценен в 1.95, виктория Синнера с (+2.5) — в 1.88. Россиянин выиграл у итальянца с разницей минимум в три гейма все шесть матчей.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Медведева за 2.42.

Победу Янника хотя бы в одной партии можно взять за 1.51, Даниила — за 1.23.

Тотал больше 12.5 гейма у первой ракетки России предложен за 1.75, ИТМ2 (12.5) — за 2.01.

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Янник Синнер — Даниил Медведев: прогноз и анализ финала ATP Пекин 4 октября 2023 года

«К концу карьеры я хотел бы стать чемпионом всех важнейших турниров на харде», — заявил перед полуфиналом соревнований в Пекине Медведев. Сказано это было явно с прицелом на триумф в столице Китая. Сейчас на счету Даниила 20 титулов (в 20 разных городах), 18 из которых добыты на его любимом покрытии.

В 2023-м россиянин уже стал сильнейшим пяти соревнований (Роттердам, Доха, Дубай, Майами и Рим), а еще дважды играл в финале — в Индиан-Уэллсе и на US Open. В Нью-Йорке Даниил проиграл невероятному Новаку Джоковичу, но не пал духом и с сумасшедшим настроем приехал в Пекин. В сочетании с потрясающей формой это довольно ожидаемо привело его в финал.

При этом путь Медведева нельзя назвать простым. Уже в первом круге ему достался колючий Томми Пол, который в этом сезоне обыгрывал Алькараса и дошел до полуфинала «мастерса» в Торонто. Даниил отдал ему всего три гейма. Далее — опасный и настырный де Минаур, но и тут два сета. Тем удивительнее, что самым тяжелым для россиянина получился матч против Уго Умбера (победил в трех). А апогеем стал красивейший полуфинал со Зверевым: россиянин рисовал невероятные линии, безупречно обводил и крушил немца эйсами. Как всегда, тверд Даниил был и психологически — ни разу не дрогнул, когда у соперника были брейк-пойнты.

В финале его ждет Янник Синнер, который волшебным образом дошел до решающей стадии. По ходу турнира итальянец говорил, что незадолго до старта переболел, а по ходу встречи с Димитровым в 1/4 финала испытывал недомогание (его стошнило в бак прямо на корте). Несмотря на эти сложности любимчик Шараповой поочередно переиграл Эванса, Нисиоку, Григора и Алькараса. Причем испанца Янник прошел в двух сетах (7:6, 6:1) и повел по личным встречам — 4:3.

Если очными матчами с Карлосом Синнер может гордиться, то от воспоминаний об играх с Медведевым его должно бросать в дрожь. Итальянец проиграл все шесть матчей, причем все с разницей в четыре и более гейма. Все они состоялись на харде, два — в этом году. В финале Роттердама Даниил «горел» сет, но забрал второй и третий по 6:2. В битве за титул в Майами россиянин не подарил сопернику и партии.

Синнеру неприятно играть с Медведевым, потому что он не дает простых мячей и очень силен физически — готов бегать хоть 10 часов. А вот сам Янник телом и духом слабоват — тяжело дышит после продолжительных розыгрышей и обычно пошатывается уже ко второму сету. С потерей сил пропадает и концентрация, а отсюда вылезают ошибки. Даниил их не прощает.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев

Синнер прекрасно сыграл в полуфинале против Алькараса. Итальянец действовал очень мощно и классно передвигался по корту. Однако на Медведеве у него стоит блок — итальянец будто теряется при виде соперника и забывает, что он делает на корте.

Даниил завершит этот турнир с трофеем — иначе быть не может. Он показывает невероятный теннис, попадая все и вся. А физически он по-прежнему свеж, будто и не провел в Пекине четыре матча.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-1.5) гейма за 1.73.

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