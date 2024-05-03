Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 07:25

Чупков: «Мастер-классы для учеников наполняют меня радостью и смыслом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков рассказал, почему объявил о завершении карьеры в возрасте 24 лет.

«В 2021 году я имел в виду физическую усталость: все-таки это большая физическая нагрузка на протяжении многих лет. Почему снова взял паузу в 2023 году? Не хотелось бы это комментировать, пусть это останется моим решением. Сейчас я организую мастер-классы и спортивные выезды для учеников и делюсь опытом, это меня наполняет радостью и смыслом», — цитирует «Газета.Ru» Чупкова.

Пловец после Олимпийских игр-2020 объявил о завершении карьеры, а осенью 2021 года вернулся в плавание и выступал до апреля 2023-го, когда снова взял паузу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/02/22919905.shtml?updated
Плавание
Антон Чупков
0
Читайте также
Гусев, Буше и Ткачев стали номинантами на приз самому ценному игроку сезона КХЛ
Алькараса обвинили в организации договорных матчей
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
Федотов убрал Акинфеева, армейцев выручили перекладина и штанга, Карасев отказался ставить пенальти, Семака спас от позора ветеран. Что случилось в матче ЦСКА - «Зенит»
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ефимова снялась с международных соревнований в Баня-Луке по состоянию здоровья