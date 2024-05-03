Чупков: «Мастер-классы для учеников наполняют меня радостью и смыслом»

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков рассказал, почему объявил о завершении карьеры в возрасте 24 лет.

«В 2021 году я имел в виду физическую усталость: все-таки это большая физическая нагрузка на протяжении многих лет. Почему снова взял паузу в 2023 году? Не хотелось бы это комментировать, пусть это останется моим решением. Сейчас я организую мастер-классы и спортивные выезды для учеников и делюсь опытом, это меня наполняет радостью и смыслом», — цитирует «Газета.Ru» Чупкова.

Пловец после Олимпийских игр-2020 объявил о завершении карьеры, а осенью 2021 года вернулся в плавание и выступал до апреля 2023-го, когда снова взял паузу.