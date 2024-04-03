Чикунова объявила, что пропустит Олимпиаду в Париже

Российская пловчиха Евгения Чикунова сообщила, что не примет участия в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать. Буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу», — приводит слова Чикуновой matchtv.ru.

В апреле 2023 года спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды). На чемпионате России-2023 на короткой воде в Санкт-Петербурге она одержала победы на всех трех личных дистанциях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.