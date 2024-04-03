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Плавание

3 апреля, 16:47

Чикунова объявила, что пропустит Олимпиаду в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгения Чикунова.
Фото Global Look Press
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Российская пловчиха Евгения Чикунова сообщила, что не примет участия в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать. Буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу», — приводит слова Чикуновой matchtv.ru.

В апреле 2023 года спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды). На чемпионате России-2023 на короткой воде в Санкт-Петербурге она одержала победы на всех трех личных дистанциях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: matchtv.ru
Плавание
Олимпиада
Париж-2024
Евгения Чикунова
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