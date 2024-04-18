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Сегодня, 12:01

Колесников оценил возможность обновления своего рекорда мира в плавании

Виктория Кравченко
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Российский пловец Климент Колесников не планирует стремиться к обновлению собственного рекорда мира на дистанции 50 м на спине.

«У меня никогда не было задачи обновлять рекорды мира, они сами приходили, — сказал Колесников. — Посмотрим, после чемпионата России у меня запланировано три старта, включая Игры дружбы в сентябре. Загадывать не будем.

Я ко всем соревнованиям одинаково отношусь, стараюсь максимально выложиться. В этом вопросе я доверяю тренеру, но, наверное, больший упор будет сделан на Игры дружбы", — цитирует Колесникова ТАСС.

17 апреля Колесников победил на двух дистанциях на чемпионате России в Казани — на 50 м на спине (23,96 секунды) и вольным стилем (21,89). Рекорд мира на неолимпийской дистанции спортсмен установил год назад (23,55).

Источник: https://tass.ru/sport/20580413
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