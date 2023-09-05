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Сегодня, 16:58

Саутин назвал тихим ужасом условия допуска россиян от World Aquatics

Алина Савинова
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Пятикратный чемпион мира Дмитрий Саутин поделился мнением относительно условий допуска российских спортсменов от World Aquatics.

«Как мне кажется, с весны этого года ничего не изменилось. Все такое же предвзятое отношение и настроения против нашей страны. Полагаю, что реакция наших спортсменов будет единой и рассматривать поездку на таких условиях никто точно не будет. Сейчас ожидается реакция нашего руководства. Не понимаю, как такая декларация вообще пришла кому-то в голову в своем текущем виде — тихий ужас. Уверен, что наши руководители будут категорически против этой бумаги, абсолютно никаких изменений на данный момент. Создатели данной декларации просто сделали вид, что ими что-то делалось за эти полгода», — цитирует Саутина RT.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1198692-sautin-vodnye-vidy-deklaraciya
плавание
Дмитрий Саутин
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