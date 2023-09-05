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Коротышкин считает, что российским пловцам не стоит соглашаться на условия допуска на мировую арену

Алина Савинова
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Президент Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин считает, что российским пловцам не стоит участвовать в международных турнирах на условиях, выдвинутых Международной федерацией плавания (World Aquatics).

«Создается впечатление, что World Aquatics создала небольшую щелочку, куда надо всем влезть, это не равноправие. Если бы меня лишали последней возможности выступить на Олимпиаде, я бы ругался благим матом. С одной стороны, ты всю жизнь готовишься к Олимпийским играм, чтобы доказать, что ты лучший в мире. С другой стороны, туда влезла политика, которая не идет в гармонии с профессиональным спортом. Думаю, что правильнее было бы остаться и не участвовать во всей этой неразберихе», — приводит ТАСС слова Коротышкина.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

5 сентября во Всероссийской федерации плавания заявили, что организация приступила к изучению опубликованных World Aquatics критериев по допуску российских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/18659087
плавание
Евгений Коротышкин
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