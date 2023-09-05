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Сегодня, 14:12

Зуева — о критерия для допуска от World Aquatics: «Это не все запреты, с которыми придется столкнуться»

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпиады 2012 года Анастасия Зуева рассказала о своем отношении к допуску российских пловцов на международные турниры в нейтральном статусе.

«С одной стороны, конечно, хорошо, что нас вроде бы допускают к соревнованиям, но делается это так, что ехать туда ввиду стольких ограничений просто бессмысленно. Сомневаюсь, что наши ребята поедут туда без флага, гимна, безликими спортсменами без национальной принадлежности к своей стране. Понимаю, что это, конечно, выбор каждого, но, будь такое предложено конкретно мне, я бы отказалась. На Олимпийские игры в Токио мы ездили хотя бы со своим флагом, пусть и Олимпийского комитета России, у нас был гимн, все знали, что команда ОКР — это команда из России. Сейчас же не будет ничего, и, как мне кажется, это далеко не все поставленные требования и на месте придется еще что-то подписать», — цитирует Зуеву RT.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Однако представители обеих стран не смогут выступать в командных видах спорта и дисциплинах. Также россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1198658-zueva-deklaraciya-vodnye-vidy
плавание
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