Вместо Америки царствует Китай. Итоги ЧМ по водным видам спорта без России

Сборная США в Фукуоке выступила заметно хуже ожиданий.

Пока в Казани на Кубке России по плаванию все радовались победам Климента Колесникова и Евгении Чикуновой, в японской Фукуоке проходил чемпионат мира по водным видам спорта. FINA, превратившись недавно в World Aquatics не спешит восстанавливать российских и белорусских спортсменов в правах. Поэтому их на турнире не было, как и год назад в Будапеште.

И хотя на отдельных дистанциях конкуренция была неполной (причем не только из-за отсутствия российских звезд), турнир получился запоминающимся. Конец эпохи Майкла Фелпса, возрождение Руты Мейлутите, а также доминирование Китая и Австралии.

Хайян Цинь. Фото Reuters

Новые герои мужского плавания — китаец Хайян Цинь и француз Леон Маршан

Олимпиада в Париже пройдет уже в следующем году, но сборная США по плаванию не выглядит столь впечатляюще, как прежде. В 2022-м в Венгрии пловцы взяли 17 золотых медалей из 42 возможных. Спустя год в Японии у них только 7 золотых. Гигантский скачок на этом фоне сделала Австралия. В Будапеште ребята с Зеленого континента взяли 6 золотых, а в Фукуоке уже 13. И пусть по сумме всех наград за счет серебра и бронзы американцы впереди — 38 медалей против 25 у австралийцев, — считают-то прежде всего по золоту. Помимо Австралии отметим успехи Китая и Франции. Китайцев многие воспринимают исключительно как фаворитов в прыжках в воду, но они хороши нынче и в плавании. Причем даже без Сунь Яня!

Новая надежда Поднебесной — Хайян Цинь. Ему уже 24 года, тем не менее до ЧМ-2023 мы о нем практически не слышали. Две медали с чемпионатов на короткой воде, победа на Азиаде и медали с Военных игр. Не густо. Затем он приезжает в Фукуоку и забирает весь брасс. 50 метров, 100, 200 — впечатляющий золотой хет-трик. Шутка ли, сначала визуально легко выиграть спринт, а потом установить рекорд планеты на двухсотметровке? Завершил свое победное шествие Цинь победой в микст-эстафете. Если Цинь сохранит текущую невероятную форму до Парижа, то будет зажигать во Франции наравне с Леоном Маршаном. Европейцу не хватило сильных партнеров, чтобы достать по золотым Хайян Циня. Но он заставил говорить о себе хотя бы тем, что лишил последнего действующего рекорда мира Майкла Фелпса.

Рута Мейлутите. Фото Reuters

Критиковавшая Ефимову Мейлутите выглядит фаворитом Олимпиады в Париже

Фелпс лично наблюдал за тем, как Маршан бьет его достижение на 400-метровке комплексом. А вот видела ли наша Юлия Ефимова, как ее вечная соперница Рута Мейлутите ставит новый мировой рекорд? Вы вполне могли забыть эту литовку, но в первой половине прошлого десятилетия она изрядно досаждала россиянке. Сенсационно победив в 15 лет на Олимпиаде в Лондоне, Рута решила, что теперь может выступать в роли морального камертона. Она играла с трештоком еще до допинговой истории Ефимовой, но после ее дисквалификации и вовсе забыла о каких-либо правилах приличия. Однако жизнь как бумеранг. Мейлутите постепенно теряла юношескую прыть и больше не считалась равной соперницей для Ефимовой. А потом Рута и вовсе сама попала в допинговый скандал, пропустив за год три теста. Успела завершить карьеру, начать бизнес... Но потом что-то пошло не так.

Мейлутите и так была для маленькой Литвы суперзвездой, но теперь ее история и вовсе становится кинематографической. Неожиданно для всех в начале прошлого года она решила вернуться. И постепенно набирала кондиции, еще в Будапеште ей удалось выиграть золото на 50-метровке и бронзу на 100-метровке. В Фукуоку она приехала едва ли не в лучшей форме в карьере. Золото на стометровке имеет гораздо большую ценность, чем на дистанции вдвое короче, поскольку последней нет в олимпийской программе. Так что Рута через год вполне может снова взойти на олимпийский пьедестал — как в 2012 году в Великобритании. В любимом спринте ей, похоже, сейчас и вовсе нет равных. Она куражилась как могла, заходя на рекорды мира еще в полуфинале. После чего обновляла свой же рекорд уже в финальном заплыве.

Кассиэль Руссо. Фото Reuters

Австралийский сюрприз в прыжках в воду

Австралийцы, в свою очередь, сильны именно командой. Не даром они взяли добрую половину эстафет. Поражает, конечно, и достижение Кейли Маккиоун, победившей во всех дистанциях на спине, но от трехкратной олимпийской чемпионки Токио-2020 меньшего и не ждали. А вот в победу прыгуна Кассиэля Руссо в соревнованиях на десятиметровой вышке верили разве что самые близкие родственники. Но сенсация произошла, хотя глобально в прыжках в воду мало что поменялось. Из 13 золотых у китайцев 12 наград.

Однако 22-летний Кассиэль все же подпортил китайских праздник. В детстве он занимался гимнастикой, а в прыжки в воду пришел всего лишь шесть лет назад. У парня не было даже побед на этапах Кубка мира, а главным достижением можно было назвать разве что прошлогоднее золото на Играх Британского Содружества. И все же прыжки — не плавание, здесь доля случайности в результате гораздо выше. Поэтому кто перед нами, новый Томас Дейли или очередной выскочка, которому повезло выиграть благодаря обстоятельствам, покажет олимпийский Париж. Кстати, во Францию в 2024 году планирует приехать и сам Томас, который временно приостанавливал свою карьеру и не ездил в Фукуоку.

Пару слов о синхронном плавании. В прошлом году казалось, что без России это теперь вотчина Китая и Украины, забравших на двоих больше половины всех медалей. Спустя год ситуация серьезно изменилась. У наших соседей всего одна бронза, как и у Казахстана. Китай с тремя золотыми медалями только третий, а выиграла командный зачет с четырьмя наградами высшей пробы Япония. Стоит отметить, что впервые чемпионат проходил полностью по новым правилам, так что, возможно, повышенная конкуренция связана с иным подходом к судейству. Хочется верить, что россияне также следят за этими тенденциями и будут к ним готовы.