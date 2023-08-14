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Сегодня, 20:15

Чемпионка России решила перейти в сборную Казахстана. Россия теряет еще один талант?

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко решила выступать за Казахстан
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Пловчиха Софья Сподаренко.
Софья Сподаренко.
Фото Соцсети
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Непростое решение нашей спортсменки.

Не так давно мы проводили в сборную Франции по плаванию талантливую Анастасию Кирпичникову. А теперь еще одна пловчиха — Софья Сподаренко — решила стать частью сборной Казахстана. Больших успехов на международной арене Сподаренко к 25 годам добиться не сумела, тем не менее была в числе лидеров российского баттерфляя. Впрочем, Софья едет на свою историческую родину, поэтому едва ли ее стоит критиковать. Разве что можно порассуждать о ее дальнейших перспективах на международной арене.

Анастасия Кирпичникова. Российская пловчиха сменила гражданство и теперь бьется за медали чемпионата мира

Выросшая в России спортсменка решила вернуться на историческую родину

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик отмечал, что за его долгую карьеру текущее поколение — едва ли не лучшее. При этом показать свой потенциал наши лидеры не могут, международная ассоциация World Aquatics не спешит хотя бы частично снимать санкции в отношении российских спортсменов. На этом фоне тревожными выглядят новости о смене гражданства. Первой на этот шаг решилась Анастасия Кирпичникова. Надежда страны в плавании на больших дистанциях и открытой воде давно живет и тренируется во Франции и недавно решила стать частью французской сборной. Кирпичникова уже успела дебютировать под вертикальным триколором — она ездила на чемпионат мира-2023 в японскую Фукуоку. Следом за Анастасией о смене гражданства говорит теперь и Софья Сподаренко.

Фото Соцсети

Первое время Софья не реагировала на появившуюся в Сети информацию, однако затем в своих соцсетях подтвердила смену спортивного гражданство на казахстанское. Она заявила, что теперь будет представлять сборную Казахстана, однако призналась, что решение далось ей нелегко. «Это было непростое решение, это осознанный и зрелый выбор, этот год точно изменил меня. Хочется поблагодарить Всероссийскую федерацию плавания. Это система, в которой я выросла и показала высокие результаты», — написала спортсменка.

Надо отметить, что в Казахстане запрещено двойное гражданство, так что для того, чтобы оформить все документы, Софья сначала подала прошение о возвращении казахстанского паспорта, а затем отказывалась от российского. Дело в том, что Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске, где жила с родителями до восьми лет. Затем переехала в российскую Тюмень и там уже стала известной пловчихой. Тем не менее право на репатриацию у нее оставалось.

Пловчиха Софья Сподаренко.
Фото Соцсети

За последние два года гражданство сменили более 60 спортсменов

Нет претензий к Софье и у World Aquatics — международная ассоциация дала разрешение 25-летней спортсменке выступать за Казахстан. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заверил, что его ведомство также не стало чинить препятствий девушке в ее желании вернуться на историческую родину. Тем более что Сподаренко — далеко не ключевой член российской сборной команды. Софья — универсал, но ее основная дисциплина — баттерфляй. На фоне неважного женского баттерфляя в России результаты Софьи еще могут впечатлять, однако на международные успехи она не претендовала. В брассе и вольном стиле девушку точно есть кем заменить, а на комплексное плавание в сборной в принципе редко когда делали серьезную ставку. Это точно не случай Кирпичниковой, остановившейся в шаге от медали на ЧМ и вполне претендующей на пьедестал теперь «домашней» Олимпиады.

Софья Самоделкина. Российской фигуристке придется отказаться от гражданства ради перехода в Казахстан? Дилемма Самоделкиной

Нет даже уверенности, что Софья смогла бы в дальнейшем регулярно попадать в сборную, так что переход в Казахстан был выгоден спортсменке и не выглядит проблемой для перспектив российского плавания в целом. Тем не менее общая тенденция заставляет чиновников от спорта держать себя в тонусе. За два года в режиме изоляции уже 67 спортсменов сменили спортивное гражданство. При этом в статистику еще не успели попасть ни Сподаренко, ни фигуристка Софья Самоделкина. Последняя также отправилась в Казахстан, однако еще не успела решить конфликтные вопросы с Федерацией фигурного катания России. Со своей стороны спортивные ведомства стараются минимизировать влияние санкций на спорт, тем не менее полностью компенсировать отсутствие важных международных стартов едва ли возможно.

В этой связи успокаивают новости об отсутствии риска бойкота Олимпиады Украиной и другими странами Европы. Так что шаг теперь за МОК — весомых ограничений для допуска россиян и белорусов в Париж-2024 теперь практически нет.

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