Данченко — о замене Субботиной: «Ей не так давно сделали операцию на ступне, поэтому пока отдыхает»

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, почему в дуэте со Светланой Колесниченко на чемпионате России выступит Майя Дорошко вместо Варвары Субботиной.

«У Светланы Колесниченко новая партнерша — Майя Дорошко, — цитирует RT Данченко. — Варе не так давно сделали операцию на ступне, поэтому пока отдыхает. В принципе мы были готовы к тому, что понадобится хирургическое вмешательство, вот и решили, что лучшего времени для того, чтобы привести здоровье в порядок, просто не придумать. Теперь все зависит от того, насколько быстро пойдет реабилитация. Девочка из нашей школы, из нашей группы, много лет ее тренировала моя дочь Елена Воронова, потом к работе подключилась и я сама, то есть мы целенаправленно подводили ее к сборной, где она попала к Татьяне Покровской. Поэтому больших сложностей с тем, чтобы ввести ее в дуэт, не оказалось. Просто сейчас сложно как-то предсказывать результат. У нас ведь достаточно сильно поменялись правила. Стали, я бы сказала, совершенно иными».

Чемпионат России по синхронному плаванию пройдет 25-27 апреля в Казани.