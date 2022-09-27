Губерниев отреагировал на отъезд Давыдовой из России

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

«Первый вопрос в том, что будет с центром Анастасии Давыдовой, потому что есть центр синхронного плавания, который носит имя прославленной чемпионки. Что будет с ним? Надо понимать, она этим занималась. Во-вторых, насколько я знаю, у нас почти всем синхронисткам делают предложение поработать тренерами за рубежом. У нас синхронистки нарасхват. Они найдут себе работу в любой европейской стране, в Америке, в Австралии. Их зовут активно. В третьих, у нас будут уезжать спортсмены и тренеры. И вообще, у нас многие из страны уезжают. Этот процесс пошел. И спортсмены будут менять спортивное гражданство. Надо отдавать в этом отчет. В самом ближайшем будущем будут возможны переходы и так далее», — сказал Губерниев «СЭ».

Давыдова завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также она является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.