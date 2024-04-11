Синхронистка Субботина назвала причины завершения карьеры

Чемпионка мира Варвара Субботина прокомментировала решение о завершении карьеры.

По словам синхронистки, она решилась на это сразу после Спартакиады.

«Настояла для себя, что это должно быть окончательное решение. Я прекрасно понимаю, что это очень ранний возраст. К сожалению, моя спортивная карьера сложилась именно так», — цитирует Субботину matchtv.ru.

23-летняя спортсменка добавила, что отсутствие международных турниров послужило одной из причин завершения карьеры.

«Не было стимула побороть в себе вот эти ощущения, когда не хочется идти на тренировки и сам не понимаешь, то ли это от ужасной усталости, то ли лень в тебе говорит», — сказала она.

Субботина является четырехкратной чемпионкой мира. Также на счету спортсменки 3 золота чемпионатов Европы.