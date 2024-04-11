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Синхронное плавание

Сегодня, 12:21

Синхронистка Субботина назвала причины завершения карьеры

Руслан Минаев
Синхронистка Варвара Субботина
Варвара Субботина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Чемпионка мира Варвара Субботина прокомментировала решение о завершении карьеры.

По словам синхронистки, она решилась на это сразу после Спартакиады.

«Настояла для себя, что это должно быть окончательное решение. Я прекрасно понимаю, что это очень ранний возраст. К сожалению, моя спортивная карьера сложилась именно так», — цитирует Субботину matchtv.ru.

23-летняя спортсменка добавила, что отсутствие международных турниров послужило одной из причин завершения карьеры.

«Не было стимула побороть в себе вот эти ощущения, когда не хочется идти на тренировки и сам не понимаешь, то ли это от ужасной усталости, то ли лень в тебе говорит», — сказала она.

Субботина является четырехкратной чемпионкой мира. Также на счету спортсменки 3 золота чемпионатов Европы.

 
Варвара Субботина и&nbsp;Александр Никишин. «К нему не стоит подкатывать»: история любви синхронистки Субботиной и хоккеиста Никишина

 

Источник: matchtv.ru
Варвара Субботина
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