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Сегодня, 19:45

Шевченко: «Я зациклен на теннисе»

Сергей Подушкин
Обозреватель
Александр Шевченко.
Фото Reuters
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Российский теннисист Александр Шевченко в интервью «СЭ» признался, что смотрит слишком много тенниса, особенно в собственном исполнении.

«Считаю, моя большая проблема. Я зависим от тенниса, могу просто сидеть и целую вечность смотреть матч за матчем. Особенно свои игры, разбирать ошибки... Так, проигранную в октябре с матчбола встречу с Феликсом Оже-Альяссимом в Базеле я уже успел полностью пересмотреть три раза», — сказал Шевченко «СЭ».

В ноябре 2023 года он впервые вошел в топ-50 рейтинга ATP, поднявшись на 49-ю строчку.

Александр Шевченко. «Хочу играть в PlayStation, как Медведев, но просто нет сил». Александр Шевченко идет к теннисным вершинам своим путем

Теннис
Александр Шевченко
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