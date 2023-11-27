Шевченко: «Я зациклен на теннисе»

Сегодня, 19:45
Российский теннисист Александр Шевченко в интервью «СЭ» признался, что смотрит слишком много тенниса, особенно в собственном исполнении.
«Считаю, моя большая проблема. Я зависим от тенниса, могу просто сидеть и целую вечность смотреть матч за матчем. Особенно свои игры, разбирать ошибки... Так, проигранную в октябре с матчбола встречу с Феликсом Оже-Альяссимом в Базеле я уже успел полностью пересмотреть три раза», — сказал Шевченко «СЭ».
В ноябре 2023 года он впервые вошел в топ-50 рейтинга ATP, поднявшись на 49-ю строчку.