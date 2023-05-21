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Сегодня, 12:09

Селиваненко — о Медведеве: «Даниил использовал весь свой технический и тактический арсенал»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Даниила Медведева в финал «Мастерса» в Риме. Российский теннисист в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса — 7:5, 7:5.

«Даниил провел отличный матч, использовал весь свой технический и тактический арсенал. Со стороны видно, что он приспособил свою игру к данному типу покрытия и демонстрирует теннис, который приносит ему успех», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне, матч состоится сегодня, 21 мая, начало — 17.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
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