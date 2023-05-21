Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:40

Медведев о своем победном танце в матче с Циципасом: «На подобии того, когда ты в клубе и окончательно напился»

Виталий Косик
Корреспондент
Даниил Медведев после победы над Стефаносом Циципасом.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисит Даниил Медведев рассказал о происхождении своего танца, который он продемонстрировал после победы над греческим спортсменом Стефаносом Циципасом (7:5,7:5) в полуфинале турнира в Риме.

«Я делал это уже один раз на US Open, тогда это стало популярным. Мне понравилась гифка, которую тогда сделали. Посмотрим, что из этого теперь получится. Этот танец на подобии того, когда ты в клубе и окончательно напился, у меня лично очень много таких друзей. Ты чувствуешь себя в этот момент королем танцпола, но когда тебе потом показывают видео, ты понимаешь, что это было не так», — приводит слова Медведева TennisTV.

В финале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне, матч состоится сегодня, 21 мая, начало — 17.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
2
Обсудить
Читайте также
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Веснина: «Медведев подстраивается под покрытие и находит ключи к игре соперников»
Веснина считает, что Медведев победит Руне в финале «Мастерса»: «Верю в его хитрую смекалку»
Медведев вышел в финал со смехом и танцами. Россиянин творит историю на «мастерсе» в Риме
Медведев: «Иногда остановки из-за дождя могут выбить из колеи, но сегодня я просто смеялся»
Медведев танцем отпраздновал выход в финал «Мастерса» в Риме
Медведев обыграл Циципаса и впервые вышел в финал грунтового «Мастерса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о Медведеве: «Даниил использовал весь свой технический и тактический арсенал»

Веснина считает, что Медведев победит Руне в финале «Мастерса»: «Верю в его хитрую смекалку»