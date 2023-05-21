Медведев о своем победном танце в матче с Циципасом: «На подобии того, когда ты в клубе и окончательно напился»

Российский теннисит Даниил Медведев рассказал о происхождении своего танца, который он продемонстрировал после победы над греческим спортсменом Стефаносом Циципасом (7:5,7:5) в полуфинале турнира в Риме.

«Я делал это уже один раз на US Open, тогда это стало популярным. Мне понравилась гифка, которую тогда сделали. Посмотрим, что из этого теперь получится. Этот танец на подобии того, когда ты в клубе и окончательно напился, у меня лично очень много таких друзей. Ты чувствуешь себя в этот момент королем танцпола, но когда тебе потом показывают видео, ты понимаешь, что это было не так», — приводит слова Медведева TennisTV.

В финале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне, матч состоится сегодня, 21 мая, начало — 17.00 мск.