Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:05

Медведев: «Иногда остановки из-за дождя могут выбить из колеи, но сегодня я просто смеялся»

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Риме.

«Мне понравилось играть сегодня. Было очень тяжело в связи с задержками из-за дождя, я разминался шесть или семь раз, но на самом деле иногда это может выбить тебя из колеи, ты можешь быть немного зол из-за ситуации. Сегодня, я не знаю почему, я просто смеялся.

Было так много моментов, когда я был со своим тренером, и он говорил: «Хорошо, они открывают площадку, пойдем разминаться». Мы пошли туда, начали разминаться, и получили сообщение: «Идет сильный дождь, прекратите разминку». Мы смеялись над этим, на самом деле все было хорошо. Мы сказали: «Хорошо, давайте подождем и, когда сможем, сыграем», что нам и удалось сделать», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Матч полуфинала два раза прерывалась из-за дождя, поэтому общая продолжительность с остановками составила 6 часов 5 минут.

В финале турнира в Риме 27-летний россиянин сыграет с Хольгером Руне (Дания). Счет в личных встречах 1:0 в пользу Руне.

Медведев впервые вышел в финал грунтового «Мастерса».

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
0
Читайте также
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев танцем отпраздновал выход в финал «Мастерса» в Риме
Медведев обыграл Циципаса и впервые вышел в финал грунтового «Мастерса»
Медведев возмутился игрой в дождь, судья прервал полуфинал россиянина с Циципасом
Медведев ответил, считает ли себя фаворитом в борьбе за титул на «мастерсе» в Риме
Медведев — о победе над Ханфманном: «Счастлив, что смог нейтрализовать его атакующий стиль»
Циципас: «Медведев играет на грунте лучше, чем в предыдущие годы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев танцем отпраздновал выход в финал «Мастерса» в Риме