Медведев: «Иногда остановки из-за дождя могут выбить из колеи, но сегодня я просто смеялся»

Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Риме.

«Мне понравилось играть сегодня. Было очень тяжело в связи с задержками из-за дождя, я разминался шесть или семь раз, но на самом деле иногда это может выбить тебя из колеи, ты можешь быть немного зол из-за ситуации. Сегодня, я не знаю почему, я просто смеялся.

Было так много моментов, когда я был со своим тренером, и он говорил: «Хорошо, они открывают площадку, пойдем разминаться». Мы пошли туда, начали разминаться, и получили сообщение: «Идет сильный дождь, прекратите разминку». Мы смеялись над этим, на самом деле все было хорошо. Мы сказали: «Хорошо, давайте подождем и, когда сможем, сыграем», что нам и удалось сделать», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Матч полуфинала два раза прерывалась из-за дождя, поэтому общая продолжительность с остановками составила 6 часов 5 минут.

В финале турнира в Риме 27-летний россиянин сыграет с Хольгером Руне (Дания). Счет в личных встречах 1:0 в пользу Руне.

Медведев впервые вышел в финал грунтового «Мастерса».