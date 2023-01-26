Чесноков: «Если Медведев хочет вернуться на прежний уровень, то ему нужно повышать психологическую стабильность»

Российский теннисист и тренер Андрей Чесноков рассказал о психологических проблемах бывшей первой ракетки мира Даниила Медведева.

«В последнее время Медведев стал совершать много двойных ошибок на своей подаче. Причем, как правило, это происходит в решающие моменты матча. Так было и на Australian Open в поединке против Корды, который он в итоге проиграл. Это показатель того, что в ментальном плане у Медведева есть определенные проблемы. Если он хочет вернуться на прежний уровень, который показывал в прошлом году, ему нужно повышать свою психологическую стабильность», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

В третьем круге турнира Australian Open-2023 Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в трех сетах — 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).

Россиянин — прошлогодний финалист австралийского мэйджора. По итогам турнира Медведев опустится как минимум на 12-е место в рейтинге ATP, не защитив очки за прошлогодний финал.