Рублев сыграет против британца Норри на турнире в Пекине 29 сентября в 09:00

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с британцем Кэмероном Норри в рамках 1-го круга турнира ATP 500 в Пекине в пятницу, 29 сентября. Время начала матча — не ранее 09:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV. Также посмотреть видеотрансляцию матча можно в социальной сети «ВКонтакте».

25-летний Рублев — шестая ракетка мира. В текущем сезоне Андрей победил на двух турнирах — в Бостаде и Монте-Карло. Россиянин за свою карьеру три раза выступал в Пекине.

26-летний Норри занимает 16-е место в рейтинге WTA. Британец четыре раза играл против российского теннисиста. Счет в личных встречах — 2-2. В последней очной игре, которая состоялась в марте текущего года на Paribas Open, победу одержал Кэмерон.

Турнир в Китае проходит на покрытии «хард» и относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований составляет 3,63 миллиона долларов.