Джокович: «Надеюсь, я сыграю с Алькарасом столько же раз, сколько с Федерером, Надалем и Марреем»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет сыграть против испанца Карлоса Алькараса столько же матчей, сколько он сыграл против Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея.

«Я думаю, это здорово, что в нашем виде спорта появляются новые соперничества, но, очевидно, соперничество с Роджером Федерером, Рафой Надалем и Энди Марреем — нечто особенное, именно то, что мне нужно. С Карлосом я сыграл только 3-4 раза. Надеюсь, с ним у меня будет столько же матчей, сколько с другими парнями, а значит, я буду играть еще долгие годы. Но я в этом сомневаюсь, посмотрим, как пойдет», — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

36-летний Джокович — победитель 24 турниров «Большого шлема». На данный момент он возглавляет рейтинг АТР. На счету 20-летнего Алькараса два титула на турнирах «Большого шлема». Он является второй ракеткой мира.