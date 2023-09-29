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Сегодня, 08:12

Джокович: «Надеюсь, я сыграю с Алькарасом столько же раз, сколько с Федерером, Надалем и Марреем»

Джокович высказался о соперничестве с Алькарасом и представителями «Большой четверки»
Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет сыграть против испанца Карлоса Алькараса столько же матчей, сколько он сыграл против Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея.

«Я думаю, это здорово, что в нашем виде спорта появляются новые соперничества, но, очевидно, соперничество с Роджером Федерером, Рафой Надалем и Энди Марреем — нечто особенное, именно то, что мне нужно. С Карлосом я сыграл только 3-4 раза. Надеюсь, с ним у меня будет столько же матчей, сколько с другими парнями, а значит, я буду играть еще долгие годы. Но я в этом сомневаюсь, посмотрим, как пойдет», — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

36-летний Джокович — победитель 24 турниров «Большого шлема». На данный момент он возглавляет рейтинг АТР. На счету 20-летнего Алькараса два титула на турнирах «Большого шлема». Он является второй ракеткой мира.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/novak-djokovic-hopefully-i-ll-play-carlos-alcaraz-many-times-i-played-roger-federer-rafael-nadal-andy-murray?key1=newsnowltennis
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Энди Маррей
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