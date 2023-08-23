Бартоли: «Джокович становится еще сильнее, когда борется с трудностями»

Бывшая седьмая ракетка мира Марион Бартоли высказалась о способностях серба Новака Джоковича. По ее мнению, трудности делают сильнее 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

«У меня складывается такое впечатление, что Новак всегда совершенствуется и становится еще сильнее, когда сталкивается с трудностями. Ему нравится противостоять им и соревноваться в таких условиях», — приводит Sportskeeda слова Бартоли.

Ранее Джокович стал победителем «Мастерса» в Цинциннати. В финале турнира он одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом. Всего на счету 36-летнего серба 39 побед на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде. Он является рекордсменом по этому показателю.