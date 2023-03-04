Чесноков: «Медведев показывает сейчас фантастический теннис»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева над Андреем Рублевым в финале турнира в Дубае (6:2, 6:2).

«Матч сложился так потому, что Даниил показывает сейчас фантастический, нереальный теннис. Не ожидал, что встреча закончится так быстро, хотя и предполагал, что она продлится два сета. Посмотрите, как в последнее время достаточно легко Новак Джокович побеждал Рублева, а Даниил в полуфинале обыграл серба», — приводит слова Чеснокова портал Vprognoze.ru.

Медведев выиграл третий турнир за три недели: до этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).