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Сегодня, 23:08

Чесноков: «Медведев показывает сейчас фантастический теннис»

Чесноков высоко оценил игру Медведева в финале турнира в Дубае
Галина Глазко
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева над Андреем Рублевым в финале турнира в Дубае (6:2, 6:2).

«Матч сложился так потому, что Даниил показывает сейчас фантастический, нереальный теннис. Не ожидал, что встреча закончится так быстро, хотя и предполагал, что она продлится два сета. Посмотрите, как в последнее время достаточно легко Новак Джокович побеждал Рублева, а Даниил в полуфинале обыграл серба», — приводит слова Чеснокова портал Vprognoze.ru.

Медведев выиграл третий турнир за три недели: до этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10698005-chesnokov-nazval-prichinu-ubeditelnoj-pobedy-medvedeva-nad-rublevym-v-finale-turnira-v-dubae.html
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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