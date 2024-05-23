Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:17

Медведев проиграл Надалю тренировочный сет на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграл тренировочный сет на «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем.

Партия завершилась со счетом 6:3 в пользу 22-кратного победителя турниров «Большого шлема».

В четверг, 23 мая, в Париже состоялась жеребьевка основной сетки «Ролан Гаррос». Соперником 28-летнего Медведева в первом круге турнира станет немец Доминик Кепфер. Надаль стартует матчем против Александра Зверева из Германии. 37-летний испанец является рекордсменом по победам на Открытом чемпионате Франции — он выигрывал турнир 14 раз за карьеру.

 
Даниил Медведев. Медведев избежал матча с Надалем на старте «Ролан Гаррос». Россиянину повезло с жеребьевкой

«Ролан Гаррос»-2024 пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующим чемпионом «мэйджора» во Франции является Новак Джокович.

 

 

Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
1
0
Читайте также
Украинка Снигур отказалась от рукопожатий с россиянкой Селехметьевой в квалификации «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
Кокорин не стал лучшим бомбардиром, у Миранчука — кубок ЛЕ, у Головина — попадание в сборную лучших. Как прошел европейский футбольный сезон для россиян
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Надаль встретится со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос»
Определились соперники Медведева и Рублева в первом круге «Ролан Гаррос»
Джокович доволен тем, что провел теннисный матч в турнире в Женеве в день своего рождения
Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
Медведев потеряет четвертую строчку рейтинга ATP
Джокович: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим игроком в теннисе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Ролан Гаррос»: что означает название Открытого чемпионата Франции

«Ролан Гаррос»: сколько кортов и где проводится Открытый чемпионат Франции