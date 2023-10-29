Чесноков считает Медведева фаворитом в финале турнира в Вене против Синнера

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что россиянин Даниил Медведев имеет больше шансов на победу в финале турнира в Вене, чем итальянец Янник Синнер.

«Медведев сыграл несколько тяжелых матчей на турнире, а после этого он обычно играет все лучше и лучше. Когда они играли в прошлый раз, Синнер попадал все, что можно, но я думаю, что второй такой матч он не выдаст. Я думаю, Медведев доставит ему гораздо больше сложностей, чем в той игре. У Медведева чуть больше шансов на победу, но произойти может все что угодно, так как оба игрока находятся в потрясающей форме», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 28 октября, начало запланировано на 16.00 мск.