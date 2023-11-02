Циципас обыграл Зверева и встретится с Хачановым в 1/4 финала «мастерса» в Париже

Грек Стефанос Циципас победил немца Александра Зверева в третьем круге турнир ATP серии «мастерс» в Париже — 7:6 (7:2), 6:4. Матч длился 1 час 58 минут. Зверев отыграл два матчбола в концовке решающего сета. Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP-1000. За выход в полуфинал 6-я ракетка мира сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который победил Романа Сафиуллина (4:6, 6:4, 6:2). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 779 335 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Стефанос Циципас (Греция, 7) — Александр Зверев (Германия, 10) — 7:6, 6:4