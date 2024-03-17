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17 марта, 09:40

Медведев о победе над Полом: «Сказал себе, если хочу выиграть — нужно стараться лучше»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Томми Полом в полуфинале турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе (США) — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

«Было очень тяжело. Вечером здесь холодно, поэтому было сложно подавать. Соперник в первом сете играл превосходно. Поэтому я сказал себе: «Окей, если я хочу выиграть, нужно стараться чуть лучше — чтобы найти свой удар». У меня получилось, особенно на подачу.

Потом игра переросла в длительную драку. Даже в третьем сете, при счете 6:2, были очень и очень длинные геймы. Поэтому я рад, что смог выйти из игры победителем», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Медведев вышел в финал «мастерса» и сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который в трех сетах победил итальянца Янника Синнера — 1:6, 6:3, 6:2.

Теннис
Даниил Медведев
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