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29 марта, 22:50

Медведев проиграл Синнеру первый сет в полуфинале турнира в Майами, взяв только один гейм

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру первый сет полуфинального матча «мастерса» в Майами.

Партия продолжалась 34 минуты. Россиянин смог взять только один гейм в этом сете — 1:6.

На счету Медведева 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных. У Синнера 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

На данный момент счет в личных встречах 6-4 в пользу россиянина, однако итальянский теннисист выиграл четыре последних матча у Медведева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Медведев — Синнер.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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Медведев — Синнер: смотреть трансляцию матча в Майами онлайн

Медведев уступил Синнеру в полуфинале «мастерса» в Майами и не смог защитить титул