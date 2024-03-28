Медведев сыграет с Синнером в 1/2 финала турнира в Майами 29 марта

Россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в 1/2 финала турнира в Майами в пятницу, 29 марта. Время матча пока не определенно.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. В России видеотрансляции не будет. В прямом эфире бесплатно смотреть матч Медведев — Синнер можно в социальной сети «ВКонтакте». Например, на этой странице или в этом сообществе.

Четвертая ракетка мира в четвертьфинале обыграл Николаса Харри из Чили в двух сетах 6:2, 7:6 (9:7). Третий номер мирового рейтинга в 1/4 финала был сильнее чеха Томаша Махача — 6:4, 6:2.

Счет в личных встречах 6-4 в пользу Медведева. Однако Синнер одерживал победы в последних четырех очных противостояниях. В этом году теннисисты встречались в финале Australian Open, тогда титул забрал итальянский игрок — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.