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Сегодня, 16:30

Кирьос рассказал, что ему помогло справиться с проблемами в самый трудный момент карьеры

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что даже один простой добрый жест может значить многое для того, кто борется с психологическими проблемами.

«Я вспоминаю те дни, когда у меня были только мрачные мысли. Я ценю всех, кто поддерживал меня в тот период, каждый день, который у меня есть сейчас, — это благословение. Пусть это будет напоминанием о том, что даже что-то маленькое, что вы делаете для другого человека, может изменить его жизнь», — написал спортсмен в социальных сетях.

В 2022 году австралийский теннисист неоднократно рассказывал о том, что боролся с депрессией после Australian Open-2019.

28-летний Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и 11 турниров ATP.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/136419/nick-kyrgios-recounts-his-dark-days-shares-reminder-to-all-people-/
Теннис
Ник Кирьос
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