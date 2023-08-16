Кирьос рассказал, что ему помогло справиться с проблемами в самый трудный момент карьеры

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что даже один простой добрый жест может значить многое для того, кто борется с психологическими проблемами.

«Я вспоминаю те дни, когда у меня были только мрачные мысли. Я ценю всех, кто поддерживал меня в тот период, каждый день, который у меня есть сейчас, — это благословение. Пусть это будет напоминанием о том, что даже что-то маленькое, что вы делаете для другого человека, может изменить его жизнь», — написал спортсмен в социальных сетях.

В 2022 году австралийский теннисист неоднократно рассказывал о том, что боролся с депрессией после Australian Open-2019.

28-летний Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и 11 турниров ATP.