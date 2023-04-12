Дмитриева: «Не очень страшно, если Медведев ничего не выиграет на грунте»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева рассказала о своих ожиданиях от матча россиянина Даниила Медведева с итальянцем Лоренцо Сонего в рамках второго круга грунтового турнира в Монте-Карло.

«Мы все хотим, чтобы Даня держал планку во время грунтового сезона. Однако он сам сказал, что ему не нравятся грунт и такая грязь. Он пытается свести это в шутки, но пока не понимает, как будет играть. Дело в том, что Сонего из разряда тех итальянцев, которые все тянут и не ошибаются. Это нормальный итальянский стиль и совсем не то, что любит Медведев на грунте. С другой стороны, он не будет создавать Дане каких-то неприятностей. Он просто не будет ошибаться. Не очень страшно, если Даня ничего не выиграет на грунте — он в прошлом году из-за травмы пропустил все эти соревнования, поэтому ничего не защищает. Сейчас он может играть спокойно и проверять себя», — приводит «Чемпионат» слова Дмитриевой.

Матч между Медведевым и Сонего пройдет 12 апреля и начнется не раньше 14.40 по московскому времени.