Сегодня, 14:24
Немецкий теннисист Андрей Зверев поделился ожиданиями от возможной встречи с россиянином Даниилом Медведевым.
«Я с ним даже не тренировался на грунте. Но мы играли в юниорах, и он меня победил — тогда ему нравился грунт. Надеюсь, во взрослом туре он по-прежнему его не любит.
Будет весело. Мы провели невероятный матч в Индиан-Уэллс. Думаю, в этот раз будет что-то подобное», — сказал Зверев после матча.
Ранее немец обыграл Роберто Баутисту Агута (6:4, 6:4) во втором круге турнира в Монте-Карло. Медведеву предстоит сегодня сыграть с Лоренцо Сонего.