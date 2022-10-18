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Сегодня, 17:53

Дуэт Котов/Шевченко проиграл в первом круге турнира в Стокгольме

Руслан Минаев

Дуэт теннисистов Павел Котов/Александр Шевченко проиграл американо-французской паре Максим Кресси/Альбано Оливетти в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция) — 6:2, 6:3.

В следующем круге их ждет противостояние победителями противостояния Диего Идальго/Кристиан Родригес (Эквадор/Колумбия) — Бен Маклахлан/Джон-Патрик Смит (Япония/Австралия).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Максим Кресси/Альбано Оливетти (США/Франция) — Павел Котов/Александр Шевченко (Россия) — 6:2, 6:3

Теннис
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