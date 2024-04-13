Джокович: «Я допускал невынужденные ошибки, а Рууд был стабилен до последнего удара»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович разочарован поражением от норвежца Каспера Рууда в полуфинале «мастерса» в Монте-Карло.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась победой 25-летнего норвежца со счетом 6:4, 1:6, 6:4.

«Конечно, я разочарован, что проиграл такой матч. Это было близко. Поздравляю Каспера. Он играл очень хорошо, особенно в начале первого и третьего сетов. У меня были свои шансы, но да, последний гейм получился не очень удачным. Я допускал невынужденные ошибки, а Каспер был стабилен до последнего удара. Он заслужил эту победу. Моя игра была нестабильной. Безусловно, из этого турнира можно извлечь положительные моменты, но я разочарован поражением», — заявил Джокович.

В финале турнира Рууд сыграет против грека Стефаноса Циципаса, который ранее одолел итальянца Янника Синнера. Матч между норвежским и греческим теннисистами пройдет 14 апреля и начнется в 16.00 по московскому времени. Счет в личных встречах на данный момент — 2-2.