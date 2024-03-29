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29 марта, 09:31

Джокович пока не знает, кто станет его новым тренером

Виктория Кравченко
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Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что пока не знает, кто будет его тренером. Ранее он прекратил сотрудничество со специалистом Гораном Иванишевичем. Он отметил, что тренер был его дорогим человеком и их дружба не прекратится.

«Я до сих пор точно не знаю, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще. Тренеры у меня были с детства, сейчас я стараюсь опираться на свои ощущения и самостоятельно решать, что мне нужно, что для меня комфортнее. Если кто-то присоединится к команде, об этом будет сообщено», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

Джокович и Иванишевич работали вместе с 2018 года. Помимо Джоковича Иванишевич тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милана Раонича.

Джокович с 2018 года четыре раза выиграл Australian Open и «Уимблдон», а также по два раза — «Ролан Гаррос» и US Open.

Новак Джокович
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