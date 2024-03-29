Джокович пока не знает, кто станет его новым тренером

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что пока не знает, кто будет его тренером. Ранее он прекратил сотрудничество со специалистом Гораном Иванишевичем. Он отметил, что тренер был его дорогим человеком и их дружба не прекратится.

«Я до сих пор точно не знаю, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще. Тренеры у меня были с детства, сейчас я стараюсь опираться на свои ощущения и самостоятельно решать, что мне нужно, что для меня комфортнее. Если кто-то присоединится к команде, об этом будет сообщено», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

Джокович и Иванишевич работали вместе с 2018 года. Помимо Джоковича Иванишевич тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милана Раонича.

Джокович с 2018 года четыре раза выиграл Australian Open и «Уимблдон», а также по два раза — «Ролан Гаррос» и US Open.